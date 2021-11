Banquet annuel du CENB: le Centre Mieux-Être désigné Entreprise de l’année

Le Centre Mieux-Être, une clinique multidisciplinaire regroupant des expertises professionnelles variées visant l’amélioration du mieux-être des individus, a été désigné Entreprise de l’année samedi soir lors du Banquet annuel du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB).

Fondée en 2018 à Bathurst par la psychologue Eve Arseneau et la travailleuse sociale Marie-Pierre Godin, l’approche interdisciplinaire du Centre Mieux-Être permet d’offrir une gamme de service en santé mentale et en mieux-être, notamment des séances de thérapie individuelle et de couple, des services spécialisés sur le spectre de l’autisme et des interventions psychosociales.

L’entreprise a connu un essor impressionnant en deux ans seulement, passant de trois employés à plus d’une vingtaine. Cette croissance rapide nécessita, en 2020, l’acquisition du bâtiment voisin de leur centre afin de mieux desservir sa clientèle et, en juin dernier, le centre a aussi ouvert une deuxième succursale à Campbellton.

D’après Eve Arseneau, le succès que connaît le Centre Mieux-Être s’explique en partie par la pandémie de COVID-19.

«Les besoins en santé mentale ont vraiment augmenté en raison de la pandémie, dit Mme Arseneau. Je crois aussi que de manière générale, il y a aussi moins de tabous entourant la santé et le mieux-être psychologique et les gens commencent à réaliser que c’est aussi important que leur santé physique. On n’a pas besoin d’attendre d’avoir de graves problèmes pour consulter et c’est important de le faire dès qu’il y a quelque chose qui va moins bien.»

De manière générale, le Centre Mieux-Être essaye aussi d’améliorer le mieux-être de la communauté. C’est dans cette perspective qu’il multiplie les partenariats avec différents organismes.

«On a fait beaucoup de collaborations dans la communauté. On a notamment établi des partenariats pour donner des formations aux policiers, on a travaillé avec l’association multiculturelle pour offrir des services aux nouveaux arrivants et on travaille aussi avec les Premières Nations, explique Mme Arseneau. L’objectif c’est vraiment de rejoindre la communauté parce que nous voulons offrir des services à toute la population.»

C’est lors du Banquet annuel du CÉNB, samedi à Moncton, que le prix de l’Entreprise de l’année a été remis au Centre Mieux-Être, une manière de reconnaître les entreprises qui ont su marquer l’entrepreneuriat dans la province et qui contribuent par leurs succès à faire du Nouveau-Brunswick un lieu d’excellence et d’épanouissement ses communautés. Ce prix est décerné par le CÉNB depuis 1983. Mme Arseneau a dit être honorée et reconnaissante de cette distinction.

«Nous sommes très surprises, on ne s’attendait vraiment pas à gagner un prix provincial comme celui-là, lance-t-elle. C’est très excitant et encourageant et ça nous donne un peu une tape dans le dos pour continuer à travailler pour améliorer le mieux-être dans nos communautés.»