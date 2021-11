Entente historique entre Eel River Dundee et le Port de Belledune

Eel River Dundee a de grandes ambitions pour son parc industriel. Et avec le Port de Belledune comme partenaire, la municipalité restigouchoise croit avoir augmenté considérablement ses chances de succès.

La municipalité d’Eel River Dundee et l’Administration portuaire de Belledune ont procédé, cette semaine, à la signature d’un protocole d’entente visant à mettre en valeur le Parc industriel Restigouche.

Cette entente est le fruit de deux années de pourparlers. Elle permettra aux deux institutions de travailler en étroite collaboration pour faire connaître les installations du parc incluant ces incitatifs fiscaux disponibles aux développeurs privés désirant s’installer au Restigouche.

«C’est une entente historique pour notre village», exprime le maire d’Eel River Dundee, Mario Pelletier.

Situé à une cinquantaine de kilomètres du port, le Parc industriel Restigouche d’Eel River Dundee a déjà quelques locataires, notamment l’entreprise Léon Chouinard et fils et, plus récemment, la compagnie Glorope (cordes luminescentes) et AL Fabrication (usine d’assemblage pour la multifonctionnelle Landrich). Cela dit, on souhaiterait voir davantage d’entreprises venir s’y installer.

«Nous avons ici un parc industriel avec un potentiel incroyable, et ce potentiel est loin d’avoir été exploité à son maximum. C’est certain que ça m’intéresse de le voir prendre de l’expansion, car il se trouve chez nous. Mais ce qui importe davantage c’est d’accroître notre économie régionale et de créer de bons emplois qui profiteraient à tout le Restigouche», indique M. Pelletier.

Ce dernier croit du coup que cette entente pourrait grandement aider à ce développement.

«Le Port de Belledune en est un international, c’est un joueur clé au niveau de l’exportation et l’importation non seulement dans le nord du Nouveau-Brunswick, mais pour l’ensemble de la province. Avoir un tel partenaire qui nous aide à faire la promotion de notre parc industriel et qui nous offre une visibilité partout sur la planète, ça ne peut être que profitable», poursuit le maire.

M. Pelletier n’a par ailleurs pas les yeux sur de grands industriels. Il croit par contre que des entreprises de tailles moyennes voulant s’établir dans le nord de la province pourraient se laisser tenter par son parc en raison de son accès privilégié au port de Belledune, mais également en raison de sa proximité avec le chemin et fer, l’aéroport de Charlo et la route 11.

«Si quelqu’un veut exporter un produit, on est situé au meilleur endroit possible. Le problème pour les petits villages comme le nôtre, c’est que nous n’avons pas nécessairement les moyens d’embaucher un agent de développement économique. Mais en s’associant avec un partenaire de l’envergure du port, on s’ouvre des portes», croit-il.

De son côté, le PDG de l’Administration portuaire de Belledune, Denis Caron, vante également ce partenariat.

«Nous sommes toujours à la recherche de partenariats stratégiques dans le Nord du Nouveau-Brunswick qui permettent de faire rayonner le Port de Belledune et qui nous offrent la possibilité d’agrandir notre portefeuille de terrains disponibles auprès de promoteurs de projets régionaux», souligne-t-il.

Dans les prochains mois, les deux partenaires lanceront une campagne de marketing commune pour attirer de nouveaux investissements.