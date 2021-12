Cannabis: une nouvelle ère s’annonce pour une entreprise du comté de Kent

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les projets ne manquent pas et une nouvelle ère s’annonce pour Eco Canadian Organic (ECO), une organisation de culture, de transformation et de vente de cannabis. La compagnie vient tout juste d’ouvrir un comptoir commercial dans le comté de Kent.

Établie à Rexton depuis octobre 2020, l’entreprise exploite une installation de production de cannabis à la fine pointe de la technologie et détient des licences pour la culture standard, le traitement, la recherche et le développement ainsi que la vente de cannabis séché et extrait.

«Notre mission est de fournir un accès sûr à du cannabis organique de haute qualité, testé en laboratoire, à nos consommateurs», affirme la présidente d’ECO, Denise Hannay.

«On a eu notre certification de Cannabis NB pour notre farmgate», explique Denise Hannay. Le lieu de vente est séparé de leur édifice principal qui se trouve au cœur du village de Rexton. Le comptoir commercial a été nommé «Poste de traite» (Trading Post en anglais) pour reconnaître les cultures distinctes et l’histoire du pays. Ce service constitue une nouvelle option pour l’organisation.

«À l’intérieur, je ne veux pas juste offrir des produits du cannabis, je veux offrir des produits locaux provenant d’ici au Nouveau-Brunswick», ajoute la présidente d’ECO. Elle veut également en faire un lieu de rencontre où les gens pourront prendre une bouchée à l’intérieur et jaser autour d’un foyer extérieur. Le comptoir commercial se trouve à proximité de Sentier NB.

Denise Hannay et son équipe ont de belles ambitions. – Gracieuseté

D’après Mme Hannay, Cannabis NB présente un réseau de 20 magasins du gouvernement.

«Nous serons les 22e car il y en a un autre, le 21e, qui a ouvert à Shediac. Au Nouveau-Brunswick, légalement, tu peux magasiner à 22 places.»

Le gouvernement provincial a fait savoir que six producteurs de cannabis pourront vendre leurs produits à partir d’un petit magasin situé près de leur usine de production. Trois de ces entreprises, dont ECO, ont déjà obtenu leur permis de vente.

Selon Denise Hannay, le Nouveau-Brunswick est la deuxième province au Canada à permettre la vente au détail aux producteurs licenciés de cannabis.

«Lorsque nous avons ouvert nos portes en octobre 2020, on avait seulement notre licence pour cultiver et transformer. Nous n’avions pas notre licence pour vendre», précise-t-elle.

Elle a entamé l’an dernier les démarches pour obtenir la licence de vente de cannabis séché, ainsi que celle portant sur la recherche et le développement.

Le processus d’obtention de licences peut être long. Il y a des organisations qui attendent leurs licences depuis longtemps.

«On a été chanceux, avoue la représentante d’ECO. On a été entouré de gens qui pouvaient nous aider et on a travaillé fort pour obtenir nos licences.»

Il y a beaucoup de réglementations. «C’est presque pharmaceutique», lance-t-elle. Bientôt, elle aura obtenu toutes les licences nécessaires pour poursuivre le développement et la vente des produits du cannabis.

La présidente accorde de l’importance à ses origines. D’ailleurs, le nom «poste de traite» au nouveau magasin c’est aussi pour reconnaître l’origine du commerce de détail au Canada atlantique.

«C’est notre chez-nous, dit-elle. Pourquoi ne pas donner la chance à Rexton d’avoir une grosse entreprise comme celle-ci? On peut faire affaire partout dans le monde avec du cannabis.»

Au début, l’accent à ECO était mis sur le cannabis médical. L’organisme est d’ailleurs reconnu comme cultivateur et transformateur agréé de Santé Canada. «On a nos patients médicaux», ajoute Denise Hallay.

La construction de l’infrastructure de 20 000 pieds carrés à Rexton a débuté en 2019 et a pris fin en août 2020. La compagnie compte une douzaine d’employés qualifiés. Cinq consultants s’ajoutent à ce groupe.

Denise Hannay a de belles ambitions. «On commence petit avec la farmgate», dit-elle. La présidente d’ECO aimerait toutefois donner une dimension touristique à ses projets, comme c’est le cas pour les brasseries et les vignobles actuels. Elle veut offrir des tours guidés et des ateliers, mais elle a également d’autres projets de développement.

«Ce n’est pas tout le monde qui a la chance d’entrer chez un producteur licencié comme celui-ci. On cultive, on récolte, on sèche, on transforme et on emballe. Ils verraient tout le processus. Et nous cultivons organique, précise-t-elle. En offrant ces services, cela contribuera à atténuer la stigmatisation et les craintes entourant le cannabis, et nous anticipons que notre approche éducative soutiendra la consommation sûre et responsable du cannabis.»

L’entreprise a l’intention d’ouvrir ses locaux au public dès ce mois-ci.

Pour l’instant, ECO produit 1000 kilogrammes de cannabis par année. Éventuellement, il sera peut-être possible d’exporter le produit du comté de Kent à l’extérieur du pays.