Gingersnap s’ajoute à la liste des produits issus des distilleries artisanales

La distillerie Moonshine Creek a récemment procédé au lancement d’une boisson crémeuse d’inspiration maritime à saveur de biscuits au gingembre.

La liqueur de crème Gingersnap est issue d’un partenariat entre la distillerie et l’entreprise familiale de Saint-Jean, Crosby Molasses Company. Les deux parties avaient amorcé des discussions au sujet du produit au début de l’année 2020.

La distillerie utilise de la mélasse Crosby’s Fancy pour sucrer et fabriquer le rhum canadien pour cette liqueur crémeuse.

«Nous voulions nous assurer que notre rhum canadien était prêt pour ce projet et que la saveur, l’étiquette et la date de lancement étaient parfaites pour cette sortie spéciale», a déclaré par voie de communiqué Joshua Clark, le directeur de l’exploitation de l’entreprise Moonshine Creek.

Le Gingersnap se veut aussi un clin d’œil à l’histoire de l’industrialisation au Nouveau-Brunswick. Fondée en 1879, la Crosby Molasses Company est l’une des plus anciennes entreprises au pays toujours en activité.

«Crosby est une entreprise merveilleuse qui a des racines profondes dans la culture du Canada atlantique. Leur mélasse est présente sur la table de notre famille, dans nos pâtisseries depuis l’enfance et maintenant dans le rhum de notre distillerie», a indiqué Jeremiah Clark, le copropriétaire et PDG de la distillerie située à Waterville, à mi-chemin entre Grand-Sault et Fredericton.

La nouvelle boisson de Moonshine Creek, dont le taux d’alcool se situe à 17%, est offerte en format de 750ml.

Elle devrait se retrouver sur les tablettes des succursales d’Alcool NB à partir de cette semaine. Le produit est également offert sur la boutique en ligne de la distillerie, au coût de 28,68$.

La façon de servir le Gingersnap, dont la consistance peut s’apparenter à la boisson à la crème Baileys, est laissée à la discrétion des buveurs, a fait savoir l’entreprise.

«Mélangé à un bon café, servi sur de la crème glacée ou sur des desserts ou encore simplement dans un verre avec des glaçons pour en tirer tout le goût, il y a de nombreuses façons de savourer le Gingersnap», a raconté en entrevue Mathieu Collin, le directeur financier de Moonshine Creek.

La distillerie n’en est pas à sa première innovation en matière de produits alcoolisés.

Sa liqueur Chicken Bones et son spiritueux à saveur de cornichon à l’aneth Get’n Pickled avaient suscité l’attention lors de leur lancement en raison de leur cachet plutôt original.

«Je crois d’ailleurs qu’une boisson alcoolisée avec de la mélasse représente une première dans l’industrie de l’alcool», a souligné Mathieu Collin.