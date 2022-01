Promotion plus tente un retour ce printemps

Après deux années d’absence, la grande foire commerciale Promotion plus Baie des Chaleurs prépare son grand retour… si la situation sanitaire le permet.

L’organisation de l’événement, la Chambre de commerce régionale de Campbellton, souhaite en effet renouer avec cette populaire activité qui attirait des milliers de visiteurs chaque printemps, mais qui a dû être mise sur pause en raison de la pandémie de la COVID-19. Des invitations viennent en effet d’être envoyées aux commerces du Restigouche et des environs.

«On se croise vraiment les doigts de pouvoir aller de l’avant avec Promotion plus. On ignore quelle sera la situation en mai, mais c’est un événement d’ampleur qui demande beaucoup de préparation, autant de notre part que pour les commerçants, alors on n’a pas le choix d’y penser dès maintenant, de faire comme si ça aura lieu», explique Marilyn Saucier, directrice générale de la CCRC.

Provisoirement, on entend tenir l’événement les 20, 21 et 22 mai.

Cette annonce coïncide ironiquement au moment où le gouvernement durcit le ton dans sa lutte à l’éclosion de la COVID-19 et impose des règles beaucoup plus strictes qui affecteront de nombreuses PME. Selon Mme Saucier, l’organisation fera en sorte que l’organisation redoublera d’efforts afin de respecter les règles de la Santé publique.

«C’est certain que notre souhait est d’aller de l’avant, mais ça devra être fait de sorte à assurer la sécurité de nos membres ainsi que du grand public. C’est important que tout le monde se sente à l’aise», ajoute-t-elle.

D’ailleurs, l’augmentation des restrictions sanitaires est justement, à ses yeux, une raison importante de relancer l’activité.

«La pandémie a été très difficile pour nos petites entreprises, ce sont surtout elles qui ont écopé, qui ont souffert. Promotion plus est une façon de souligner leur résilience et un rappel de l’importance qu’elles occupent dans notre communauté. On a toujours mis l’accent sur l’importance d’acheter et consommer localement, et bien ça n’a jamais été aussi vrai. Et une activité comme Promotion plus, qui donne de la visibilité aux entreprises, est donc des plus pertinentes», ajoute la directrice générale.

Selon elle, la foire est aussi l’occasion de souligner les bons coups survenus au cours des dernières années.

«Oui, la pandémie a été difficile pour les PME. On en a perdu, mais plusieurs ont également saisi l’occasion de se lancer en affaires malgré tout. C’est important pour ces entreprises de se faire connaître», ajoute-t-elle.

Le format de l’événement sera similaire à celui des éditions antérieures, quoique l’on projette d’avoir davantage d’animation et d’activités familiales.