La plus forte inflation des 30 dernières années, surtout en Atlantique

Au cours de la dernière année, les Canadiens ont connu la plus forte hausse des prix depuis 1991. La cadence s’est avérée particulièrement soutenue dans la région de l’Atlantique.

L’indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé de 4,8% en décembre sur une base annuelle, a indiqué mercredi Statistique Canada. Un tel niveau d’inflation n’a pas atteint depuis septembre 1991.

Dans le même temps, les salaires des Canadiens ont progressé de 2,6% entre décembre 2020 et le mois dernier, ce qui signifie qu’ils ont vu leur pouvoir d’achat diminuer.

C’est en Atlantique que le rythme des augmentations de prix a été le plus élevé. Au Nouveau-Brunswick, l’IPC a bondi de 5,4%.

La petite province rurale a notamment subi la plus grande escalade des prix des loyers au pays (+7,2%), devant l’Île-du-Prince-Édouard (+6,4%) et la Nouvelle-Écosse (+4,2%). Statistique Canada explique cette tendance par une migration accrue vers les provinces de l’Atlantique en provenance du reste du Canada.

À l’échelle nationale, les prix de l’essence ont affiché leur croissance la plus rapide depuis 1981 (+36,1%), et fait mal au portefeuille des automobilistes. Au Nouveau-Brunswick, le prix du litre d’essence a atteint des sommets historiques cet automne, dépassant le seuil de 1,50 dollar.

Les prix des produits alimentaires ont poursuivi leur hausse en décembre et ils ont augmenté de 5,7% d’une année à l’autre. Il s’agit de l’augmentation la plus marquée depuis novembre 2011. Les hausses sont particulièrement marquées pour les fruits frais (+5,6%).

«En septembre 2021, l’emploi avait retrouvé son niveau d’avant la pandémie, et les Canadiens consommaient davantage, surtout pendant les mois où les mesures de santé publique étaient assouplies, détaille le rapport de l’agence fédérale. Parallèlement, l’économie mondiale a été confrontée à d’importantes perturbations de la chaîne d’approvisionnement tout au long de l’année, notamment les pénuries de matières premières, les goulots d’étranglement de la production, l’encombrement aux principaux ports, l’augmentation des coûts et les délais de livraison plus longs.»

Selon divers analystes des dynamiques économique, la hausse des prix de l’énergie, les problèmes de chaîne d’approvisionnement affectant les coûts alimentaires et les sauts des prix de l’immobilier risquent de se prolonger au cours des prochains mois.

L’économiste Andrew Grantham, de la Banque CIBC, note que l’inflation pourrait bien dépasser la cible de 3% fixée par la Banque du Canada, surtout dans la première partie de l’année 2022.

Le mois dernier, la Banque du Canada avait ouvert la porte à une hausse des taux d’intérêt plus tôt qu’envisagé pour contrer le phénomène. Elle doit annoncer la semaine prochaine sa décision sur son taux d’intérêt directeur.