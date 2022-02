Frito-Lay et Loblaw se disputent sur les hausses de prix dans l’allée des croustilles

L’un des plus grands fabricants de produits alimentaires du Canada a interrompu ses livraisons vers le plus grand épicier du pays à cause d’un incident qui illustre l’impact significatif de l’inflation sur l’industrie et creuse un fossé entre certains détaillants et leurs

fournisseurs.

Au cœur du problème entre Frito-Lay Canada et les Compagnies Loblaw se trouve un différend sur les prix que le fabricant de marques comme Cheetos, Doritos, Lays, Ruffles et Sunchips demande pour ses produits, afin de récupérer les hausses de coûts auxquelles il est confronté.

La situation fait en sorte que les étagères de l’allée des croustilles et des grignotines de plusieurs magasins Loblaw, ou Provigo au Québec, sont moins remplies que d’habitude, ou sont davantage approvisionnées avec les marques maison comme le Choix du Président ou Sans nom.

La porte-parole de Frito-Lay, Sheri Morgan, a confirmé l’existence d’une «perturbation temporaire» avec un client.

«Notre entreprise a dû faire face à des pressions sans précédent avec la hausse des coûts pour des choses telles que les ingrédients, l’emballage et le transport», a-t-elle expliqué dans un courriel.

«Pour aider à contrebalancer ces pressions sur nos activités canadiennes (…), nous avons apporté des ajustements à nos prix qui sont cohérents sur l’ensemble du marché.»

La porte-parole de Loblaw, Catherine Thomas, a affirmé que l’épicier «se concentrait avec précision» sur la minimisation des augmentations des prix de détail.

«Lorsque les fournisseurs demandent des coûts plus élevés, nous effectuons un examen détaillé pour nous assurer qu’ils sont appropriés», a-t-elle expliqué dans un courriel. «Cela peut conduire à des conversations difficiles et, dans les cas extrêmes, les fournisseurs cessent de nous expédier les produits.»

Le fossé entre Frito-Lay et Loblaw révèle des tensions croissantes dans l’industrie alimentaire canadienne qui, selon de nombreux experts, pourraient s’aggraver à mesure que les défis de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation se poursuivent.

Certains soutiennent que les détaillants en alimentation essaient simplement de maintenir des prix bas pour les consommateurs et d’empêcher les fournisseurs d’utiliser l’inflation pour justifier des hausses de prix déraisonnables.

D’autres suggèrent que les épiciers utilisent leur force de marché pour intimider les fournisseurs et gonfler leurs résultats.

«C’est difficile que cela se soit transformé en une relation aussi conflictuelle», a souligné Michael Graydon, chef de la direction de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada, qui représente Frito-Lay.

«Le niveau de frustration augmente»

L’augmentation des prix de gros que certains fournisseurs demandent aux détaillants contribuera à atténuer l’inflation en cours, mais ne contrebalancera pas complètement la hausse des coûts, a-t-il fait valoir.

Le prix final que les consommateurs paient dans les magasins est fixé par les détaillants en alimentation, a rappelé M. Graydon.

«Il s’agit d’une augmentation des coûts du fabricant au détaillant», a-t-il affirmé. «Le fabricant ne fixe pas le prix de détail. Il est fixé exclusivement par le détaillant.»

Pendant ce temps, certains supermarchés ont donné des amendes aux fabricants de produits alimentaires lorsqu’ils n’ont pas été en mesure de livrer aux magasins autant de produits que d’habitude.

Pourtant, M. Graydon a indiqué que les problèmes de stocks pendant la pandémie étaient attribuables à des facteurs indépendants de la volonté des fabricants, tels que la fermeture d’une usine pendant plusieurs jours en raison d’un manque d’articles d’emballage dû à des retards d’expédition.

«Des millions de dollars d’amendes sont réclamés», a-t-il précisé. «Il s’agit d’une lutte constante en ce qui concerne les prix, les amendes et les allocations.»