Assomption Vie rapporte des profits records

Les finances du géant acadien du monde des affaires ne se sont jamais aussi bien portées. Assomption Vie enregistre les meilleurs résultats de son histoire vieille de 118 ans.

Le président-directeur général, Sébastien Dupuis, avait de quoi se réjouir vendredi matin, lors de l’assemblée générale annuelle de la compagnie d’assurance. Le résultat de l’exercice 2021 attribuable aux titulaires de police a atteint 9,5 millions de dollars, soit 1,8 millions $ de plus que l’année précédente.

C’est un montant jamais atteint par Assomption Vie, qui a profité d’une conjoncture économique favorable pour dépasser ses records établis en 2014 et 2015. «Nous avons eu une excellente année en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’état des marchés financiers», se félicite Sébastien Dupuis. «Chaque membre de notre personnel a fait preuve d’agilité et d’innovation.»

Assomption Vie gère désormais 2,1 milliards $ d’actifs. Le total des revenus s’élève à 167,2 millions $, alors que les charges totales représentent 153,4 millions $.

L’année a notamment été marquée par le retour au bureau d’une partie des équipes et l’acquisition d’un portefeuille canadien de polices d’assurance auprès d’une société new-yorkaise.

Le ratio de solvabilité, indicateur de la capacité d’une entreprise à rembourser ses dettes, est en baisse et se situe désormais à 156%. Sébastien Dupuis assure toutefois que le ratio demeure supérieur à celui de la plupart des autres compagnies d’assurances canadiennes et conforme aux Bureau du surintendant des institutions financières du Canada.

«Nous sommes largement au-dessus des exigences réglementaires», dit-il. «Nous sommes bien capitalisés.»

L’agence A. M. Best a décerné la cote A- Excellent à Assomption Vie pour la 22e année consécutive, confirmant sa solidité financière. Ses résultats lui ont permis d’appuyer financièrement 90 organisations et initiatives à travers le pays en 2021.

Fondée en 1903 par les Acadiens, la compagnie vend des produits d’assurance individuelle et collective; permet d’effectuer des placements et propose des plans de retraite ainsi que des prêts hypothécaires. Elle emploie actuellement 250 personnes. Présente dans tout le Canada, elle garde son siège social à Moncton depuis 1915 et compte parmi ses filiales Placements Louisbourg, qui offre des services de gestion de placement et de planification financière depuis Moncton, Halifax et Vancouver.