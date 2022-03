Face à la hausse des prix, la Banque du Canada relève le taux directeur

La banque centrale a haussé son taux directeur de 0,25 point de pourcentage, pour le faire passer à 0,50% pour la première fois depuis qu’elle l’a abaissé à son niveau plancher, au début de la pandémie.

Elle espère ainsi ralentir l’inflation, qui a atteint son niveau le plus élevé depuis 1991. La banque centrale explique que cette hausse intervient dans un contexte de crise politique mondiale en lien avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui est une «nouvelle source majeure d’incertitude».

«Les prix du pétrole et d’autres produits de base ont connu une hausse marquée. Cela fera monter l’inflation partout dans le monde, et les effets néfastes sur la confiance ainsi que les nouvelles perturbations de l’approvisionnement pourraient peser sur la croissance mondiale», met en garde l’institution financière.

Cette hausse n’est pas une surprise, puisque la Banque du Canada avait déjà annoncé ses intentions il y a quelques semaines. En dépit des attentes, la hausse attendue avait toutefois été repoussée à plus tard, en janvier, et le taux avait été maintenu à 0,25% pour un 22e mois de suite.

Cette augmentation rendra les prêts personnels et hypothécaires plus coûteux, ce qui peut peser sur le niveau d’endettement des ménages déjà élevé au pays. En revanche, une hausse du taux du crédit permet théoriquement de ralentir la demande et par conséquent d’éviter une surchauffe génératrice d’inflation.

L’une des missions de la Banque du Canada est d’intervenir au besoin sur ses taux pour maintenir l’inflation dans une fourchette de 1% à 3% par an. Or, ce seuil a été dépassé dès avril 2021 et a continué à grimper depuis, jusqu’à atteindre 5,1%, au début de l’année.

La vice-première ministre Chrystia Freeland a prévenu que les sanctions économiques imposées à la Russie en soutien à l’Ukraine pourraient affecter l’économie canadienne.

Le conflit en Europe de l’Est intervient au moment où les prix étaient déjà en train de s’envoler. Les prix du pétrole continuaient leur flambée mercredi: le baril de Brent dépassait les 111$ pour la première fois depuis 2014 et le prix du baril de pétrole de WTI américain s’est embrasé pour atteindre 109$.

Les investisseurs craignent un brusque déclin des exportations de pétrole par la Russie en raison des sanctions. Le pays est le deuxième exportateur de pétrole brut en importance au monde et représente plus de 40% des importations annuelles de gaz naturel de l’Union européenne qui doit trouver des sources d’énergie alternatives, ce qui accroît encore le déséquilibre entre l’offre et la demande.

Plus réjouissant, la croissance économique du Canada a été très forte au quatrième trimestre de 2021, atteignant 6,7%. Cette progression est supérieure aux prévisions de la banque centrale.

«Les exportations et les importations se sont redressées, ce qui reflète la vigueur de la demande mondiale. En janvier, la reprise du marché du travail canadien a été entravée par le variant omicron, qui a entraîné des mises à pied temporaires dans les secteurs des services et un fort absentéisme des employés. Cependant, la reprise au sortir de la vague Omicron paraît maintenant bien entamée», estiment les analystes de la Banque du Canada.

«Les effets du variant Omicron sur l’économie s’estompent plus rapidement qu’on s’y attendait, mais le virus continue de circuler et la possibilité que de nouveaux variants apparaissent reste préoccupante. La demande est robuste, surtout aux États-Unis. L’engorgement des chaînes d’approvisionnement mondiales reste problématique, même s’il y a des indications que certaines contraintes se sont atténuées.»

Une nouvelle mise à jour de la banque centrale sur le taux directeur est prévue le 13 avril 2022. Elle prévient que «le moment et le rythme des hausses subséquentes» seront guidés par son engagement d’atteindre une cible d’inflation de 2%.