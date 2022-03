Croissance économique: des chiffres qui donnent le vertige dans le Sud-Est!

IJL – Acadie Nouvelle – Réseau.Presse

La population de la région de Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick continue de croître à vitesse grand V, les mises en chantier sont à des niveaux records et la valeur de permis de construction émis n’a jamais été si élevée.

C’est ce qu’a annoncé l’analyste économique à 3+ Corporation, Meaghan Beale, dans une mise à jour économique présentée jeudi après-midi par vidéoconférence.

Les chiffres présentés concernent les villes de Moncton, Dieppe, Riverview, mais également toute la grande région du Sud-Est en incluant les comtés de Westmorland et la région de Kent.

La grande région connaît une croissance exceptionnellement rapide, stimulée par la migration interprovinciale et surtout l’immigration.

Le Sud-Est a connu une augmentation de 2% de sa population, soit une hausse de 4515 résidents entre 2020 et 2021. Cette hausse est attribuable à l’immigration dans 52% des cas. La migration interprovinciale représente 38 % de la hausse, soit 1704 individus. Le 12% restant est attribuable à la migration intraprovinciale. La population de la région du sud-est de la province se chiffrait à 231 476 personnes en 2021.

La population du Grand Moncton et du Sud-Est a augmenté de 8,2% entre 2016 et 2021. Cette hausse est grandement attribuable à l’immigration. La région accueille 4000 personnes par année depuis trois ans.

Dieppe a connu la croissance démographique la plus rapide parmi les cités du Canada Atlantique avec une hausse de 10,8% au cours des cinq dernières années. La cité de Moncton (10,5%) se classe deuxième.

Shediac (13,1%) est la troisième ville du Nouveau-Brunswick dont la croissance est la plus rapide. Elle vient juste derrière Sackville (14,4%).

La main d’oeuvre

La région compte presque 3500 emplois de plus qu’avant la pandémie. On comptait 119 500 emplois en septembre 2021. Il s’agit du nombre le plus élevé d’emplois dans la région. En revanche, le taux de chômage est relativement élevé. En décembre 2021, il était de 7,5% dans la région, et 7,6% au Nouveau-Brunswick. À titre de comparaison, le taux de chômage est de 5,7% au Canada.

Le nombre de prestataires réguliers d’assurance-emploi reste encore élevé dans le sud-est de la province. On en comptait 6700 en novembre 2021. C’est tout de même mieux qu’en novembre 2020 alors qu’on en dénombrait 9220, soit le double par rapport à 2019.

Sur le plan immobilier, le coût moyen d’une maison dans le grand Moncton a augmenté de 38% de 2020 à 2021. Une maison coûte en moyenne 302 400 $. Malgré cette forte hausse, le prix reste tout de même abordable par rapport à d’autres régions du pays. À Halifax, le prix de vente moyen des maisons est de 339 397 $.

Le taux d’inoccupation résidentiel est de 1,5%. Le loyer moyen d’une résidence avec deux chambres à coucher a augmenté de 9,9% dans la région au cours de la dernière année et de 25,4% entre 2018 et 2021. Le prix moyen d’un logement était de 949$ en 2020 et 1043$ en 2021.

La valeur des permis de construction résidentielle a atteint un record en 2021, dépassant celui de 2020. La valeur des permis de construction non résidentiels a toutefois diminué depuis 2019. La valeur totale des permis de construction pour la région est de 480 millions $ pour 2021, dont 68% pour des projets résidentiels (421 millions $ en 2020 et 407 millions $ en 2019).

Qui dit nombre record de permis de construction dit nombre record de mises en chantier. Il y en a eu 1746 en 2021 (52% des appartements, 31% des habitations en rangées et 17% des unités simples).

Industrie et exportations

À noter que les taux d’inoccupation des locaux commerciaux ont augmenté de 2,2% depuis l’année dernière. Ce taux est passé de 9,6% à 11,8% au cours de cette période.

Les exportations internationales ont aussi augmenté. Les entreprises locales ont exporté pour 538 millions $ de biens en 2020, soit une augmentation de 53% par rapport à 2019. Le nombre d’organisations exportatrices est passé de 130 à 139 de 2019 à 2020. Le produit intérieur brut de la région a augmenté de 3,5% par an depuis 2019. C’est plus que celui d’Halifax (2,5%).