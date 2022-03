Marshall Canada prend de l’expansion et créera 65 emplois à Moncton

Marshall Canada, une entreprise œuvrant dans le secteur de l’aérospatial et de la défense, prend de l’expansion et s’établit au Nouveau-Brunswick grâce à un contrat de location à long terme pour une installation de production et d’intégration de systèmes terrestres à Moncton, créant ainsi 65 emplois.

«En créant les conditions propices à la croissance, où des entreprises comme Marshall veulent investir, notre gouvernement ouvre la voie à un Nouveau-Brunswick plus fort», a déclaré la ministre responsable d’Opportunités NB, Arlene Dunn.

L’entreprise, qui a des bureaux à Abbotsford, en Colombie-Britannique, et à Ottawa, est admissible à une remise sur les salaires pouvant atteindre 1 million $ de la part d’Opportunités NB. Cette remise sur les salaires sera déboursée sur cinq ans afin d’aider à la création de 65 emplois offrant un salaire moyen de 50 000 $. Selon ses plans d’embauche, l’entreprise déboursera jusqu’à 16,2 millions $ en nouveaux salaires et en avantages sociaux dans la province au cours des cinq prochaines années, ce qui représente des recettes directes pour la province qui pourraient atteindre jusqu’à 6,5 millions $ provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers.

Le gouvernement fédéral, par l’entremise de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, verse une contribution de 2 millions $ pour appuyer la rénovation des bâtiments et l’achat d’équipement de fabrication.

Marshall Canada fait partie du groupe Marshall Aerospace and Defence, l’une des plus grandes entreprises privées au Royaume-Uni dans le secteur de la défense. L’entreprise compte plus de 1600 employés au Royaume-Uni, dans le nord de l’Europe, en Amérique du Nord et aux Émirats arabes unis.

«Je suis ravi que nous ayons pu trouver un endroit approprié pour notre entreprise de systèmes terrestres au Nouveau-Brunswick et je m’attends, au cours des prochaines années, à ce que Marshall devienne un employeur de premier ordre dans la région, créant une multitude de possibilités d’emploi de grande valeur, tant directement que par l’entremise de notre chaîne d’approvisionnement élargie», a dit le directeur général de Marshall Canada, Sam Michaud.