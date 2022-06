L’excédent commercial du Canada avec le monde a diminué à 1,5 milliard $ en avril

L’excédent commercial du Canada a reculé à 1,5 milliard $ en avril, les importations et les exportations ayant atteint des sommets records, soutenus par la hausse des prix, a indiqué mardi Statistique Canada.

Le résultat se comparait à un excédent révisé de 2,3 milliards $ pour le mois d’avril, a précisé l’agence fédérale.

Exprimées en volume, les importations ont reculé de 0,4% en avril, tandis que les exportations ont chuté de 2,1%.

L’économiste Karyne Charbonneau, de la Banque CIBC, a estimé que le rapport était «quelque peu décevant», mais a ajouté que les détails suggéraient que la faiblesse était temporaire, en particulier pour les exportations de pétrole, qui devraient rebondir.

«Néanmoins, pour l’instant, les exportations semblent ne pas donner l’impulsion au produit intérieur brut du 2e trimestre que nous et la Banque du Canada attendions», a écrit Mme Charbonneau dans un rapport.

«Il y a toujours des signes encourageants indiquant que les perturbations de l’approvisionnement pourraient s’atténuer, en particulier dans le secteur automobile. Avec la levée des confinements en Chine, nous devrions également assister à un rebond des importations en provenance de ce pays dans les mois à venir.»

Les importations totales en avril ont augmenté de 1,9% pour atteindre 62,8 milliards $, les importations de biens de consommation ayant augmenté de 5,5%. La sous-catégorie des vêtements, chaussures et accessoires a augmenté de 24,2%.

Pendant ce temps, les exportations totales ont augmenté de 0,6% pour atteindre 64,3 milliards $ en avril.

Les exportations de biens de consommation ont augmenté de 5,0%, stimulées par les poissons et de fruits de mer préparés et emballés, qui ont gagné 52,4% en raison en grande partie des prix élevés du crabe, tandis que la quantité de crabe exportée a également contribué à la hausse.

Statistique Canada a également déclaré que les exportations de produits énergétiques avaient diminué de 0,9% en avril, tandis que les exportations de pétrole brut avaient plongé de 14,3%, en grande partie en raison d’arrêts planifiés pour l’exécution de travaux d’entretien dans l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta.

La baisse du pétrole est survenue alors que des prix plus élevés ont contribué à stimuler les exportations de gaz naturel de 48,4% et que des volumes plus élevés ont contribué à augmenter les exportations de charbon de 62,8% pour le mois.

Dans l’ensemble, l’excédent commercial du Canada avec les États-Unis a reculé à 11,6 milliards $ en avril, après avoir atteint en mars un sommet record de 12,2 milliards $.

Le déficit du commerce de marchandises du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est établi à 10,1 milliards $ en avril, comparativement à celui de 9,9 milliards $ de mars.

Dans un rapport distinct, Statistique Canada a indiqué que le déficit mensuel du commerce international des services avait atteint 1,3 milliard $ en avril, comparativement à celui de 796 millions $ en mars.

Les importations de services ont augmenté de 5,5% pour atteindre 13,5 milliards $, tandis que les exportations de services ont augmenté de 1,6% pour atteindre 12,2 milliards $.

En regroupant les échanges de biens et de services du Canada, le pays a enregistré un excédent commercial avec le monde de 184 millions $ en avril, alors que celui-ci avait été de 1,5 milliard $ en mars.