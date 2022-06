Place à la Chambre de commerce Cap-Acadie

La Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est change de nom. À l’instar de la nouvelle entité, elle s’appellera la Chambre de commerce Cap-Acadie à compter de novembre prochain.

Le maire de Cap-Pelé, Serge Léger, a été le premier invité de la soirée à faire allusion au changement de nom lors de son discours à l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est, le 16 juin à Saint-André-LeBlanc. Après avoir parlé du nom de la nouvelle entité 38 qui regroupera Cap-Pelé et Beaubassin-Est sous un même toit, il a mentionné le souhait que la Chambre de commerce fasse la même chose.

La présidente sortante de l’organisme d’affaires, Christine Duguay, de même que le directeur général Anthony Azard ont confirmé par la suite que le changement de nom serait effectif à compter du mois de novembre.

Fermeture du pont

Le pont de la rivière Kouchibouguac reliant la Communauté rurale de Beaubassin-Est et le village de Cap-Pelé sur la route 133 (pont Robichaud) sera fermé à partir de la mi-août.

Durant son discours, le député provincial de la circonscription de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Jacques LeBlanc, a indiqué que le contrat pour exécuter les travaux de construction d’un nouveau pont avait été octroyé.

«On a une bonne saison estivale pour tirer avantage du tourisme et pour que nos commerces puissent continuer à opérer de façon stable», a ajouté le député.

Les gens qui fréquentent ce secteur devront toutefois s’armer de patience durant la fermeture du pont. «Les informations qu’on a reçues, ce sera probablement pour une durée d’un an, voire d’un an et demi, a informé le directeur général de la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est, Anthony Azard.

«On n’a pas encore d’échéancier précis. On attendait justement de voir qui allait recevoir le nouveau contrat pour construire l’infrastructure. Ce qu’on sait pour le moment, c’est que l’échéancier va s’étaler au plus tard sur un an et demi», a expliqué Anthony Azard.

Le député Jacques LeBlanc croit pour sa part que les travaux pourraient prendre plus de temps.

«La ministre (des Transports) m’a confirmé 18 mois, moi je préfère parler de 24 mois pour sûr, dit le député libéral. Vous savez que pendant les mois de janvier, février et mars ici dans la région de Cap-Pelé et Beaubassin, que les vents sont très frileux sur le Détroit de Northumberland», a-t-il précisé. Peu de construction sera réalisée sur le pont durant cette période, croit-il.

Pour sa part, le ministère des Transports informe que les travaux devaient être achevés d’ici la fin de 2023, sous réserve de l’obtention des permis, des approbations et des conditions météorologiques.

De nombreux changements

Même si beaucoup de changements sont survenus au cours des dernières années, d’autres sont à venir à la Chambre de commerce de Cap-Pelé/Beaubassin-Est. Anthony Azard parle de la création d’un site web pour l’organisme. La Chambre de commerce veut aussi changer son image de marque avec le nouveau nom Cap-Acadie.

La Chambre de commerce s’est d’ailleurs lancée dans un processus de planification stratégique en février 2021. Le nouveau plan stratégique met l’accent sur le réseautage et la formation de ses membres. «Maintenant, on va devoir faire quatre assemblées de membres par année», a averti le directeur général de la Chambre de commerce.

«On aura l’occasion de jaser de vos enjeux dans les assemblées, mais aussi dans des sessions de mise en réseau (networking)», a-t-il mentionné.

Le deuxième axe de la planification stratégique portera sur le marketing et la promotion. Un troisième angle mettra l’accent sur l’imputabilité opérationnelle ou la transparence avec les membres.

Nouvelle présidente

Natalie Cormier est la nouvelle présidente de la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est. Mme Cormier était la vice-présidente de l’organisme jusqu’à tout récemment. Elle remplace ainsi Christine Duguay qui était présidente depuis septembre 2020. Mme Duguay continuera d’agir à titre de présidente sortante.

Les autres membres du conseil d’administration sont Marie-Line Beauregard Gallant à la vice-présidence, Ulrich Saukel comme secrétaire et Serge Colin demeure trésorier.

Les administrateurs sont Hector Doiron, Gilles Cormier, Gilles Belanger. Quatre autres postes sont toujours vacants au sein du conseil d’administration.