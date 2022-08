Un plafond d’achat de 30 000$ pour les cryptomonnaies au N.-B.

Le développement rapide de l’écosystème de cryptomonnaie effraie les régulateurs. Comme plusieurs autres provinces canadiennes, le Nouveau-Brunswick limite désormais à 30 000$ le montant de cryptomonnaies pouvant être achetées annuellement.

Cette limite s’applique aux investisseurs particuliers du Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Saskatchewan.

Les quatre principales cryptomonnaies, Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash sont exemptées de cette réglementation imposée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Les plateformes d’échange de cryptomonnaie Bitbuy, Newton, Netcoins, Crypto Assets, Wealthsimple, Coinsquare Capital Markets, Crypto.com et Simply Digital Technologies se sont déjà soumises à ces exigences.

Elles sont également tenues de soumettre aux investisseurs un questionnaire pour évaluer leur situation financière, leur tolérance au risque, et leur compréhension du risque.

Certains investisseurs accrédités peuvent toutefois être dispensés de ce plafond d’achat. Les citoyens de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Québec et du Manitoba ne sont pas non plus concernés.

L’annonce par la plateforme Newton des nouvelles conditions générales d’utilisation a relancé le débat en ligne sur la liberté de disposer de ses finances. Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré sur Twitter qu’il était heureux de voir les réactions s’opposant à ce règlement.

Celui-ci vise surtout à protéger les consommateurs de la volatilité du marché. En raison des mouvements spéculatifs, la valeur de certains actifs virtuels peut parfois exploser avant de s’effondrer en seulement quelques heures, occasionnant d’importantes pertes financières.

Dans sa dernière revue du système financier, le Gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, soulignait que les actifs numériques demeurent surtout un investissement spéculatif.

«Ces marchés ne posent pas encore de risque systémique pour le système financier canadien, mais comme ils ne sont pas réglementés, ils fonctionnent sans les nombreuses mesures de protection appliquées dans le système financier traditionnel. Les investisseurs sont donc exposés à divers risques, telles des pertes financières soudaines et importantes dues à la fraude, des baisses de prix ou la vente massive de cryptomonnaies stables», écrivait-il.

Au Nouveau-Brunswick, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs alerte d’autres risques spécifiques aux monnaies virtuelles.

«Les sociétés de portefeuille numérique et les plateformes de négociation de cryptoactifs sont vulnérables au piratage et aux menaces contre la cybersécurité, mettant ainsi vos actifs en danger. Il se peut que la plateforme ne dispose pas de suffisamment d’actifs pour couvrir votre achat. Il n’y a également aucune garantie que la demande pour un cryptoactif donné se maintiendra, ce qui peut rendre difficile la conversion de vos cryptoactifs en monnaie fiduciaire. Il peut être difficile, voire impossible, d’identifier ou de localiser le fournisseur de services ou l’intermédiaire et de prendre des mesures en cas de problème», peut-on lire sur le site de l’organisme qui publie régulièrement des mises en garde au sujet de plateformes offrant des services de cryptomonnaie à des citoyens de la province sans être inscrites auprès de l’organisme de réglementation comme l’exige la loi.

L’encadrement du monde des crypto se dessine à l’horizon. Le dernier budget fédéral prévoit un financement de 17,7 millions $ sur cinq ans pour financer une étude qui, entre autres, examinera la manière d’adapter le cadre réglementaire du secteur financier pour faire face aux risques posés par la numérisation de l’argent et sur la manière de maintenir la sécurité et la stabilité du secteur financier dans le contexte du développement de ces technologies émergentes. L’examen portera également sur la nécessité d’une monnaie numérique de banque centrale.

Le Canada avait fait figure de précurseur l’an dernier, en devenant le premier pays à autoriser les Fonds négociés en Bourse (ETF en anglais) de cryptomonnaies, qui peuvent désormais être intégrés à des portefeuilles enregistrés comme un REER ou un CELI.