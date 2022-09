WestJet suspend certains vols au départ d’Halifax pour l’hiver

WestJet suspend certains vols au départ d’Halifax pendant l’hiver.

Le transporteur établi à Calgary suspendra les vols entre Halifax et Montréal à compter du 28 octobre.

Les vols entre Halifax et Sydney, en Nouvelle-Écosse, seront suspendus à compter du 15 novembre et les liaisons entre Halifax et Ottawa, et Halifax et Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, prendront fin le 8 janvier et le 10 janvier, respectivement.

Les vols sans escale entre Halifax et Calgary, Edmonton et Toronto resteront en service tout au long de l’hiver, a indiqué la compagnie aérienne.

Le 15 novembre, les vols de WestJet entre Fredericton et Toronto, Charlottetown et Toronto, et Québec et Toronto seront également suspendus, comme annoncé plus tôt cet été. La ligne aérienne avait alors précisé avoir l’intention de concentrer ses investissements futurs dans l’Ouest canadien, où elle détient une large part du marché.