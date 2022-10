Deux entreprises néo-brunwickoises s’unissent pour prendre d’assaut le monde

Ganong Bros., le plus ancien confiseur et chocolatier au Canada, s’associe au géant des fruits de mer Cooke dans le but de faire connaître l’entreprise familiale du Nouveau-Brunswick à l’échelle mondiale.

Bryana Ganong, PDG de Ganong, a déclaré que l’investissement de Cooke – une autre compagnie néo-brunswickoise – sera dirigé vers de nouveaux équipements et des mises à niveau aux installations de l’entreprise à St. Stephen.

Mme Ganong précise que ce partenariat permettra aussi à Ganong de tirer parti de la présence mondiale de Cooke dans les épiceries et d’augmenter les ventes de l’entreprise de confiserie dans le monde entier.

La PDG affirme que le soutien de Cooke contribuera à garantir que l’entreprise reste compétitive sur un marché mondial de la confiserie en constante évolution.

Glenn Cooke, PDG de Cooke, soutient de son côté que son entreprise est fière d’investir dans Ganong pour aider à renforcer et à développer le confiseur.

Fondée en 1873, Ganong est la plus ancienne entreprise familiale de chocolat au Canada, avec des friandises comme les «Chicken Bones», les tablettes «Pal-o-Mine» et des boîtes de chocolats assortis.