Shédiac: Imprimerie Dupuis est nommée Entreprise de l’année

De gauche à droite, Sophie Belliveau-Doiron, présidente de la Chambre de commerce du Grand Shediac, Alderic Dupuis de l’Imprimerie Dupuis, Kristal LeBlanc du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour et le chien Marielle, Heather Wright et Sebastien Desprès de Moque-Tortue, Robert Flemming de Flemming’s Service Centre et Anik Roy, présidente de Centre-Ville Shediac Downtown. - Gracieuseté