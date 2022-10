Heidi Francoeur est la femme entrepreneure de l’année au Madawaska

La propriétaire des entreprises Beauty Boss by Heidi, Boss Appeal et Golden Awards & Specialities, Heidi Francoeur, a remporté le titre de Femme entrepreneure 2022 lors du gala organisé, le 26 octobre, par le Réseau échange femmes en affaires du Madawaska (Réfam).

«C’est avec fierté et bonheur que nous reconnaissons ce soir l’une des nôtres, une inspiration pour le monde des affaires au féminin», a dit Noémy Morneau, présidente de Réfam.

Il s’agissait du 32e prix du genre décerné par Réfam. La soirée a eu lieu à la grande salle du Casino Grey Rock situé au sein de la Première Nation malécite du Madawaska.

Selon l’organisme, Mme Francoeur est entrée dans l’univers de l’entrepreneuriat il y a un peu plus de 18 ans et œuvre maintenant dans le domaine de l’esthétique depuis plus de 14 ans.

«Heidi est une femme leader inspirante par son énergie, sa générosité, son caractère ambitieux ainsi que son esprit visionnaire!» peut-on lire dans un communiqué envoyé par Réfam.

Selon le communiqué, Heidi Francoeur est une femme bienveillante et chaleureuse à l’égard de chaque cliente qui franchit le seuil de sa porte. Elle fait preuve de compassion et est réceptive envers les besoins de ses clientes.

«Généreuse de son temps, elle se mérite le respect et l’amitié de sa nombreuse clientèle. De toute évidence, cette jeune entrepreneure est une mentore et par son grand intérêt pour les soins esthétiques et le développement de l’entrepreneuriat dans sa communauté, elle vient satisfaire les besoins grandissants des femmes de la région de même que partout au Nouveau-Brunswick», indique le communiqué.