La Chambre de commerce de Saint-Quentin souligne les succès de ses entrepreneurs

La Chambre de commerce de Saint-Quentin a tenu, le 5 novembre dernier, son Banquet annuel de la PME. Fidèle à son habitude, l’organisme a tenu à rendre hommage à certains de ses entrepreneurs.

C’est le cas pour Véronique Poirier du Centre de soins La Renaissance, qui a reçu le titre d’Entreprise de l’année 2022. Créée en 2001, l’entreprise offre des soins esthétiques, thérapeutiques, holistiques et médicaux. D’abord spécialisée dans les soins du visage, elle a diversifié son offre avec les années en incorporant certains services (micro-aiguillage, photo-rajeunissement, épilation au laser, etc.). L’ajout d’un infirmier à l’équipe a aussi permis de proposer des traitements sclérothérapie, des injections botox et de la cryothérapie.

La microbrasserie Novum Borea et son concepteur, Yannick Dubé, ont pour leur part été récompensés du prix Coup de cœur 2022. De retour à la vie civile après un passage dans les Forces armées canadiennes, M. Dubé a décidé de fonder – avec l’aide de partenaires d’affaires – l’entreprise de ses rêves, une microbrasserie chez lui, à Saint-Quentin. Le projet s’est concrétisé en février dernier et connaît depuis un franc succès. L’entreprise a déjà produit plusieurs sortes de bière et, depuis le mois de septembre, l’une d’entre elles est même disponible sur les tablettes d’Alcool NB.

Finalement, le prix de la Nouvelle entreprise de l’année 2022 a été remis à Céline Babin de Bukö Hygiène Dentaire. Diplômée en hygiène dentaire, celle-ci a pratiqué à Shippagan avant de revenir ouvrir sa clinique à Saint-Quentin en novembre 2021. L’entreprise offre une panoplie de services liés à l’hygiène dentaire, comme le détartrage, le nettoyage, le polissage, l’entretien des implants, l’aplanissement des racines, le blanchiment dentaire et même le dépistage de cancer buccal.