Place au nouveau gala Les Barachois à la Chambre de commerce Cap-Acadie

La Chambre de commerce Cap-Acadie a organisé cette année Les Barachois. C’est dans un tout nouveau format que dorénavant l’organisme d’affaires reconnaîtra, une fois par an, les entreprises de Beaubassin-Est et Cap-Pelé.

Après deux ans d’absence, la Chambre de commerce Cap-Acadie a tenu sa soirée de reconnaissance le 17 novembre au Centre Saint-André-LeBlanc de Beaubassin-Est.

Les participants ont eu droit à un gala transformé. Selon le président-directeur général de la Chambre de commerce Cap-Acadie, Anthony Azard, la soirée de cette année ne ressemblait pas aux éditions précédentes, à commencer par le nom de l’événement et ses prix.

Pour sa quinzième édition, l’équipe a revu sa formule. La Chambre de commerce remet dorénavant les Barachois, des trophées en forme de vague caractérisant les nombreux barachois dans la région.

«L’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick a ses Éloizes, la télé québécoise a ses Gémeaux, le milieu du cinéma américain a les Oscars. De notre côté, nous avons décidé que c’était les Barachois», s’enthousiasme Anthony Azard.

Selon le PDG, le gala dans son ensemble a changé. «Avant on était dans la vieille façon de faire, des bons vieux discours qui duraient longtemps. On a tout écourté ça. On voulait quelque chose d’un peu plus prestigieux, presque un gala télévisuel. On voulait offrir cette expérience aux membres», explique-t-il.

«On voulait que ce soit divertissant. On est allé dans l’humour. On a rehaussé le concept du gala», poursuit Anthony Azard.

Il indique que la nouvelle formule est là pour rester. La prochaine édition présentée en 2023 aura lieu un samedi soir, soit le 18 novembre.

Le même nombre de prix a été remis aux gagnants, avec quelques changements aux catégories. «On a modifié certaines catégories pour s’adapter aux réalités de 2022. Par exemple, la catégorie Innovation n’existait pas dans les années précédentes», informe le représentant de la Chambre de commerce.

«Avant, on avait Entrepreneur et Entrepreneure de l’année, on l’a convergé à Entreprise de l’année. Ça nous a permis de créer le prix Leadership féminin», ajoute-t-il.

Les récipiendaires

L’organisation SamChloZo de Pierre LeBlanc remporte les grands honneurs de la soirée, soit le Barachois de l’Entreprise de l’année. L’entrepreneur s’est démarqué par sa résilience et sa force de développement résidentiel et commercial dans la région.

«M. LeBlanc travaille sans relâche sept jours sur sept. Il continue de développer malgré les obstacles. C’est un honneur amplement mérité», affirme Natalie Cormier, présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce Cap-Acadie.

Le CAFi remporte le Barachois Impact communautaire. En Inclusion et Diversité, le prix revient à l’entreprise Edmond Gagnon. LIamaZing Adventures se distingue dans la catégorie Innovation. Beauregard reçoit le Barachois du Leadership féminin tandis que le prix Relève entrepreneuriale va à Boutique C&Z.