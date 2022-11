Cube Automation de Shippagan est l’Entreprise de l’année du CÉNB

L’entreprise de la Péninsule acadienne Cube Automation s’est vu remettre le prix de l’Entreprise de l’année lors du banquet annuel du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB).

La remise du prix a été effectuée samedi soir dans un hôtel du centre-ville de Moncton en présence de nombreux convives réunis pour l’occasion.

À elle seule, Cube Automation était représentée à l’événement par une soixantaine de personnes, dont le fondateur Roch Chiasson qui s’est vu remettre le convoité prix.

Fondée en 1995 à Shippagan, l’entreprise est devenue un leader dans l’est du Canada en design d’usine et dans l’automation et l’industrie 4.0.

«Je vois un peu ce prix comme quelqu’un qui s’entraîne pour un marathon pendant des mois et qui parvient à le compléter», a illustré Roch Chiasson au lendemain du banquet annuel.

Le lauréat a raconté que l’aventure de Cube Automation a débuté dans le garage familial à Shippagan, un peu à l’image de Steve Jobs, le cofondateur d’Apple, dont le travail avait débuté dans le garage de la maison en Californie et qui a mené à une entreprise valant des milliards de dollars.

Un passage à l’Agence spatiale canadienne a permis au fondateur de l’entreprise acadienne de prendre connaissance des fondements de la robotique et d’avoir la vision d’intégrer l’automatisation aux lignes de production en usine.

Cube Automation l’a d’abord appliqué pour l’industrie de la tourbe, omniprésente dans la Péninsule acadienne, avant de l’étendre à l’industrie alimentaire en Atlantique et en Amérique du Nord.

Selon Roch Chiasson, les avancées importantes de son entreprise en matière de croissance et d’exportations lui ont permis de remporter le prix prestigieux.

«Dans notre cas, notre croissance va s’établir à 50% cette année, tout comme l’augmentation du nombre de nos travailleurs en 2022. Nos espaces en pieds carrés de fabrication et les bureaux ont pour leur part augmenté de 500%.»

«Il y a aussi le développement de nouveaux marchés aux États-Unis, ainsi que la relance des activités dans le domaine des lignes de production dans la tourbe au Nouveau-Brunswick et dans l’Ouest canadien. Tout ça, c’est de la croissance et de l’innovation!», a ajouté M. Chiasson.

Cube Automation est présente dans la Péninsule acadienne, à La Pocatière dans le Bas-Saint-Laurent et en Nouvelle-Écosse.

Le CÉNB reconnaît depuis 1983 les entreprises d’ici qui ont su marquer de façon particulière l’esprit d’entreprise au Nouveau-Brunswick.

Le Centre mieux-être, le luxueux complexe hôtelier Algonquin Resort et la distillerie Fils du Roy sont les plus récents lauréats du prix de l’Entreprise de l’année du CÉNB.