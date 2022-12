Une entreprise d’Edmundston honorée par l’Association atlantique des CBDC

L’entreprise MXP Electric Inc. de Saint-Jacques, à Edmundston, a reçu le Prix de la distinction en affaires des Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC) dans la catégorie francophone.

Selon un communiqué, cette entreprise, détenue par Pier-Luc Levasseur et Marc Desmeules, a satisfait et dépassé les critères établis pour ce prix. En activité depuis maintenant six ans, l’entreprise a connu un succès opérationnel qui lui assure une croissance dans le futur. Avec ses trois employés, l’entreprise contribue également à l’économie locale et provinciale.

Ce prix a été créé en 2018 pour mettre en valeur et récompenser les réalisations des clients des CBDC. Cette année, l’Association atlantique des CBDC a créé deux prix afin de reconnaître chacune des langues officielles en offrant un prix en anglais et un autre en français.