Le Canada affiche un déficit commercial de 41 millions $ pour le mois de novembre

La balance commerciale de marchandises du Canada a glissé vers un déficit en novembre, alors que les exportations d’énergie ont chuté dans un contexte de baisse des prix, a indiqué jeudi Statistique Canada.

La balance commerciale était déficitaire de 41 millions $ pour novembre, une situation qui se comparait à un excédent révisé de 130 millions $ pour le mois d’octobre.

L’économiste Andrew Grantham, de la Banque CIBC, a noté que la faiblesse des exportations et des importations en novembre semblait refléter, en grande partie, la baisse des prix de l’énergie et la volatilité mensuelle dans des domaines tels que les produits pharmaceutiques.

«Cependant, il existe également des signes d’affaiblissement de la demande mondiale et intérieure, en particulier la baisse des importations de jouets et de jeux, ce qui suggère que les dépenses en biens plus discrétionnaires s’affaiblissent parallèlement à la hausse des taux d’intérêt», a écrit M. Grantham dans un rapport.

Les exportations totales ont diminué de 2,3 % en novembre pour s’établir à 64,4 milliards $, les exportations de produits énergétiques ayant diminué de 4,7 %. Les exportations de charbon ont chuté de 24,3 %, tandis que celles de gaz naturel ont reculé de 13,1 % et celles de pétrole brut et de bitume, de 1,8 %. Les exportations de produits énergétiques pétroliers raffinés ont perdu 7,9 %.

Les exportations de biens de consommation ont également diminué de 6,3 %, tandis que celles de véhicules automobiles et de leurs pièces ont perdu 6,4 %.

En excluant les produits énergétiques, les exportations globales ont diminué de 1,5 %.

Pendant ce temps, les importations ont reculé de 2,1% en novembre pour s’établir à 64,4 milliards $, les importations de biens de consommation ayant perdu 5,7 %, alourdies par une baisse de 11,5 % du côté des produits pharmaceutiques et médicinaux. Les importations de biens et fournitures divers ont également diminué de 9,6 %, en partie à cause de la baisse des importations de jouets et de jeux.

Les importations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont chuté de 7,9 % en novembre.

Exprimées en volume, les exportations totales ont chuté de 1,4 % en novembre, tandis que les importations ont diminué de 0,7 %.

À l’échelle régionale, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’élevait à 7,3 milliards $ en novembre, contre 8,4 milliards $ en octobre, les importations en provenance de Chine ayant diminué.

L’excédent commercial du pays avec les États-Unis était de 7,3 milliards $ en novembre, contre 8,6 milliards $ en octobre, les exportations vers les États-Unis ayant chuté de 2,6 % et les importations en provenance de 0,1 %.

Dans un rapport distinct, Statistique Canada a indiqué que le déficit mensuel du commerce international des services du pays s’était réduit à 1,4 milliard $ en novembre, après avoir été de 2,1 milliards $ en octobre. Les exportations de services ont augmenté de 2,0 % pour s’établir à 14,1 milliards $, tandis que les importations ont diminué de 2,3 % pour s’établir à 15,5 milliards $.

En combinant le commerce international de biens et de services, le déficit commercial du Canada atteint 1,5 milliard $ en novembre, contre 1,9 milliard $ en octobre, a précisé Statistique Canada.