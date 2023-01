Hausse du prix du lait à compter de mercredi

Le prix du lait au Nouveau-Brunswick doit augmenter de quatre cents le litre à partir de mercredi.

La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick attribue cette hausse à l’augmentation des coûts de production auxquels font face les producteurs et les transformateurs laitiers. Elle souligne que les producteurs laitiers paient davantage pour les aliments du bétail, les réparations de machinerie et d’équipement, le carburant et pour la main-d’œuvre.

La commission a précisé que les producteurs recevront 1,7 cent de plus par litre à la suite de l’augmentation des prix, tandis que les transformateurs recevront 2,4 cents de plus par litre.

Elle souligne toutefois que les prix du programme de distribution de lait dans les écoles resteront inchangés pour l’année scolaire en cours.