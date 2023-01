Les entreprises font des progrès contre le racisme

La plupart des Canadiens noirs estiment que leurs employeurs ont fait des progrès dans la lutte contre le racisme à l’endroit des Noirs l’année dernière, mais ils s’inquiètent de l’impact que pourrait avoir une récession sur ces gains, selon un sondage de la firme KPMG.

Environ 90% des 1001 Canadiens noirs interrogés en décembre et janvier ont affirmé que leurs employeurs avaient fait des progrès dans leurs efforts pour être plus équitables et inclusifs pour les employés noirs en 2022, ont révélé les résultats de l’enquête, dévoilés lundi.

Selon le rapport, 59% des répondants ont indiqué que les efforts de leur employeur pour embaucher plus de Noirs s’étaient améliorés, tandis que 54% ont déclaré que les efforts pour promouvoir l’accès d’un plus grand nombre de personnes noires à des postes de direction étaient également meilleurs.

Cependant, les inquiétudes quant aux éventuelles conséquences d’un ralentissement économique pour les Canadiens noirs ont été évoquées par bon nombre des personnes interrogées.

Pas moins de 73% des répondants pensent que les efforts de lutte contre le racisme à l’endroit des Noirs et les initiatives plus larges en matière de diversité, d’équité et d’inclusion seront «reléguées au second plan» par leur employeur en cas de ralentissement économique.

En outre, le rapport indique que 77% des répondants craignent qu’une récession nuise davantage aux perspectives de carrière et chances de promotion de leurs collègues noirs et racialisés.

Des études ont depuis longtemps révélé que les Canadiens noirs travaillant dans de nombreux secteurs étaient moins susceptibles de recevoir des promotions, d’atteindre les rangs de la direction et d’obtenir un mentorat ou un siège au conseil d’administration, et plus susceptibles d’être victimes de discrimination en milieu de travail.

Mais depuis que la mort de George Floyd, un homme noir de Minneapolis tué en garde à vue pendant la pandémie de COVID-19, a déclenché une fureur mondiale contre le racisme systémique, il y a une pression supplémentaire sur les entreprises pour qu’elles diversifient mieux leurs organisations et rectifient les problèmes auxquels les Noirs sont confrontés lorsqu’ils cherchent un emploi et une promotion.

Certaines entreprises ont pris la mort de George Floyd comme un catalyseur de changement. Ils ont officialisé des politiques de diversité et se sont penchés de plus près sur la composition de leur effectif.

Mais il est possible de faire mieux, alors que de nombreuses entreprises n’ont pas encore agi et que d’autres peuvent accroître la portée de leurs mesures.

«Bien qu’il soit encourageant de voir que les organisations canadiennes ont continué à faire des progrès en matière de lutte contre le racisme anti-noir au cours de l’année passée, il est impératif de continuer à poursuivre sur cette lancée, même en cas de vents contraires sur le plan économique, de fluctuations du marché du travail et de pressions inflationnistes», a affirmé dans un communiqué le chef de la direction et associé principal de KPMG au Canada, Elio Luongo, dans un communiqué de presse.

Alors que le chômage a été faible pendant une grande partie de la pandémie, l’inflation est restée obstinément élevée au cours de la dernière année et certains économistes prévoient qu’une récession se matérialisera.

En conséquence, les entreprises ont augmenté leurs prix, fait attention à l’embauche et, dans certains cas, ont même recouru à des mises à pied.

M. Luongo espère que ces actions ne mineront pas les efforts de diversité.

«En tant que communauté des affaires, nous ne devons pas perdre de vue ce qui est important: les personnes», a-t-il fait valoir.

L’enquête ne peut pas se voir attribuer une marge d’erreur, car les sondages en ligne n’utilisent pas des échantillons véritablement aléatoires.

Parmi les personnes interrogées par KPMG, 52% étaient des hommes et 48% des femmes. Quelque 83% travaillaient à temps plein, 12% travaillaient à temps partiel ou étaient contractuels et 5% étaient des travailleurs indépendants.