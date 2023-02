L’inflation annuelle a ralenti, mais les prix des aliments accélèrent toujours

L’inflation annuelle au Canada a ralenti à 5,9% en janvier, même si les prix des produits vendus dans les épiceries ont continué à grimper à une cadence encore plus élevée.

Dans son rapport sur l’indice des prix à la consommation publié mardi, Statistique Canada a indiqué que la décélération de l’inflation d’ensemble, qui était de 6,3% en décembre, témoignait d’un effet de glissement annuel.

Cette situation s’explique par le fait que l’augmentation mensuelle enregistrée en janvier, de 0,5%, était inférieure à celle de 0,9% observée au même mois l’an dernier.

Une grande partie de l’accélération de la croissance des prix s’est produite au premier semestre de 2022, alors que la menace d’invasion de l’Ukraine par la Russie s’est concrétisée, a expliqué l’agence fédérale, alors que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les prix plus élevés du logement jouaient déjà un rôle dans l’inflation. En conséquence, l’inflation annuelle devrait continuer à ralentir dans les mois à venir.

L’inflation annuelle ne s’était pas établie sous la barre des 6,0% depuis février, alors qu’elle avait été de 5,7%.

L’inflation d’ensemble de janvier s’est révélée inférieure aux prévisions de nombreuses banques commerciales, ce qui est de bon augure pour la Banque du Canada.

Le mois dernier, la banque centrale a relevé son taux directeur pour la huitième fois consécutive depuis mars 2022, le faisant passer de près de zéro à 4,5%. C’est son niveau le plus élevé depuis 2007. La Banque du Canada a alors signalé qu’elle prendrait une pause «conditionnelle» pour évaluer les effets de la hausse des taux d’intérêt sur l’économie.

Dans une note à ses clients, l’économiste en chef de la Banque de Montréal, Douglas Porter, a estimé que la bonne surprise était «manifestement un grand pas dans la bonne direction».

«Dans l’ensemble, ce rapport plus doux rassurera la (Banque du Canada) quant à sa décision de passer à une pause conditionnelle», a affirmé M. Porter.

Cependant, les Canadiens n’ont connu aucun ralentissement du coût de l’épicerie le mois dernier, les prix ayant augmenté plus rapidement d’une année à l’autre.

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 11,4 % par rapport à il y a un an, marquant une accélération par rapport à leur hausse de 11,0% de décembre. L’agence fédérale a souligné que les prix de la viande, des produits de boulangerie et des légumes avaient tous augmenté plus rapidement.

Sur une base mensuelle, la hausse des prix de l’essence en janvier a fait monter le niveau global des prix par rapport à décembre. L’agence fédérale a indiqué que l’indice des prix à la consommation avait augmenté de 0,5 % en janvier par rapport décembre, après avoir reculé de 0,6% le mois précédent.

Pendant ce temps, les consommateurs ont allongé moins d’argent pour les services de téléphonie cellulaire en janvier par rapport à il y a un an, les offres du lendemain de Noël s’étant prolongées jusqu’au mois dernier.

La hausse des prix des véhicules automobiles a également ralenti sur une base annuelle, reflétant en partie l’effet de glissement annuel, étant donné que la disponibilité des véhicules était affectée par les problèmes soutenus de chaîne d’approvisionnement il y a un an.