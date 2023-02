Le CRTC exigera d’être prévenu des pannes de fournisseurs de services

L’organisme de réglementation des télécommunications du Canada ordonne à tous les fournisseurs de services de l’aviser dans les deux heures lorsqu’ils ont connaissance d’une panne de leurs réseaux.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) affirme que cette directive est la première étape d’une nouvelle consultation qu’il lance dans le but d’améliorer la résilience et la fiabilité des réseaux de télécommunications.

Les fournisseurs seront également tenus de déposer un rapport auprès du CRTC dans les 14 jours suivant une panne.

Cette décision intervient après qu’un mandat confié par le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, est entré en vigueur la semaine dernière.

La nouvelle directive d’Ottawa au CRTC met l’accent sur les droits des consommateurs, l’abordabilité, la concurrence et l’accès universel.

En juillet dernier, une panne majeure du réseau de Rogers Communications a temporairement laissé plus de 12 millions de clients mobiles et internet sans service.