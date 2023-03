Transaction entre Couche-Tard et Harnois Énergies en Atlantique

Le paysage du marché des stations-service et des dépanneurs dans les quatre provinces de l’Atlantique changera passablement avec l’expansion des joueurs québécois Alimentation Couche-Tard et Harnois Énergies.

Les deux entreprises ont annoncé mercredi avoir conclu entre elles une transaction dans le cadre de l’achat par Alimentation Couche-Tard du réseau Wilsons qui exploite et approvisionne des stations-service de l’Atlantique.

La compagnie basée à Laval avait obtenu en août dernier le consentement du Bureau de la concurrence du Canada afin de se porter acquéreur du groupe Wilsons, mais à condition qu’elle vende une partie de ce réseau pour éviter d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture de l’essence au détail dans certains marchés de ces provinces.

Harnois Énergies a ainsi acquis 52 sites, dont 34 stations corporatives et 18 stations affiliées, comprenant environ 350 employés. Elles sont réparties entre la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

En contrepartie, Couche-Tard met la main sur 45 commerces d’accommodation et de vente au détail de carburant et plus de 120 emplacements exploités par des opérateurs indépendants au Canada atlantique, ainsi qu’un terminal de carburant maritime situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

«L’ajout de ce solide réseau renforce encore davantage notre position au Canada atlantique et nous sommes heureux d’ajouter les membres de leur formidable équipe à la famille Couche-Tard», a déclaré le président et chef de la direction d’Alimentation Couche-Tard, Brian Hannasch.

Le président-directeur général de Harnois Énergies, Serge Harnois, se réjouit également de consolider la position de sa compagnie sur le marché et d’étendre sa présence dans les provinces de l’Atlantique.

L’achat par Harnois Énergies permet à Alimentation Couche-Tard de finaliser l’acquisition du réseau Wilsons dont les différents sites sont opérés sous les marques de commerce d’Esso, de Wilsons Gas Stops et de Go! Stores.