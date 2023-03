Les PME ravies de la baisse des frais de cartes de crédit

Les propriétaires de petites entreprises se sont réjouis d’une mesure du budget fédéral de mardi visant à réduire les frais de transaction des cartes de crédit, mais certains représentants de l’industrie affirment que cette décision ne permettra pas vraiment aux consommateurs d’économiser de l’argent.

Ottawa a indiqué avoir conclu des ententes avec Visa et Mastercard pour réduire ces frais d’un maximum de 27% par rapport à leurs taux moyens actuels pour plus de 90% des entreprises acceptant les cartes de crédit.

Le gouvernement calcule que cela permettra aux entreprises d’économiser 1 milliard $ sur cinq ans.

Le président de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), Dan Kelly, a estimé qu’il s’agissait de la «victoire la plus importante» du budget fédéral, mais il a ajouté qu’il manquait encore des détails sur les petites entreprises qui y seront admissibles, et sur le moment à partir duquel elles pourront en profiter.

Pendant ce temps, le Conseil canadien du commerce de détail a minimisé cette décision, affirmant que les ménages paient en moyenne 600 $ par an en frais de transaction de carte de crédit et que l’annonce pourrait ne réduire ce montant que de 12 $ par an.

Le gouvernement dit qu’il s’attend à ce que la baisse des frais de transaction pour les petites entreprises ne fasse pas en sorte que d’autres entreprises doivent payer des frais plus élevés.