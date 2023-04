Rogers conclut son rachat de Shaw pour 26 milliards $ après l’approbation d’Ottawa

Rogers Communications a annoncé lundi la conclusion de son acquisition de 26 milliards $ de Shaw Communications, après avoir reçu vendredi l’approbation finale d’Ottawa, mettant ainsi fin à deux années d’incertitude pendant lesquelles les autorités réglementaires ont examiné la transaction.

«Il s’agit d’une journée mémorable pour notre clientèle, qui profitera de la technologie de réseau et des services les plus récents, ainsi que pour nos équipes, qui ont travaillé très fort pour que nous en soyons ici aujourd’hui», a affirmé le chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri, dans un communiqué de presse.

«Nous sommes fiers de regrouper ces deux entreprises emblématiques afin d’offrir plus de valeur, plus de connectivité et plus d’innovation aux Canadiens.»

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a donné vendredi son feu vert à la prise de contrôle en acceptant le transfert des licences sans fil de Freedom Mobile, propriété de Shaw, à Vidéotron de Québecor, éliminant le dernier obstacle réglementaire pour ouvrir la voie à la réalisation de l’accord principal.

Rogers et Shaw ont convenu en juin 2022 de vendre Freedom Mobile à Vidéotron pour 2,85 milliards $ dans le but d’atténuer les problèmes de concurrence soulevés par la proposition initiale.

La vente de Freedom a également été finalisée lundi.

En approuvant l’entente, le ministre Champagne a imposé 21 conditions à Rogers et Vidéotron, notamment l’établissement d’un deuxième siège social à Calgary et l’ajout de 3000 nouveaux emplois dans l’Ouest canadien.

L’entreprise doit également dépenser 5,5 milliards $ pour étendre la couverture 5G et faire croître les services réseau supplémentaires, ainsi que 1 milliard $ supplémentaires pour connecter les communautés rurales, éloignées et autochtones.

En outre, Vidéotron doit offrir des forfaits à des prix au moins 20% inférieurs à ceux de ses concurrents et dépenser 150 millions $ au cours des deux prochaines années pour mettre à niveau le réseau de Freedom Mobile.

Si Rogers enfreint ses conditions, elle devra payer jusqu’à 1 milliard $ en dommages-intérêts. Pour sa part, Vidéotron s’exposerait potentiellement à des pénalités de 200 millions $ si elle ne respectait pas ses engagements.

«Nous sommes très fiers de procéder officiellement à l’acquisition de Freedom Mobile et de pouvoir compter sur son empreinte canadienne ainsi que sur l’expertise et l’expérience de ses employés», a déclaré le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, dans un communiqué.

«L’alliance de Freedom et de Vidéotron va transformer durablement le marché canadien du sans-fil au bénéfice des consommatrices et des consommateurs qui, dans ce nouveau contexte de saine concurrence que nous proposons, auront accès à des produits et à des services innovants à meilleur prix.»

Le ministre Champagne a également annoncé que son ministère n’autoriserait aucun autre transfert de spectre sans fil tant qu’il n’aurait pas terminé l’examen du cadre de transfert de spectre du Canada.

Rogers a annoncé pour la première fois son accord pour acheter Shaw en mars 2021 et la date limite de clôture a été repoussée à plusieurs reprises depuis lors. Le dernier report en date avait fixé cette date limite au 7 avril.

«Rogers et Shaw connectent les Canadiens et Canadiennes depuis plus de 50 ans. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’unir nos forces et de former une seule entreprise pour bâtir sur un héritage commun d’investissement, d’innovation et d’entrepreneuriat», a affirmé dans un communiqué le président de Rogers, Edward Rogers.