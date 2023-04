La Banque du Canada maintient son taux d’intérêt directeur à 4,5%

La Banque du Canada a maintenu mercredi, une fois de plus, son taux d’intérêt directeur à 4,5%, sans exclure la possibilité qu’elle procède éventuellement à d’autres hausses.

La banque centrale a souligné que les récentes données renforçaient son impression que l’inflation allait continuer à ralentir dans les mois à venir.

«Cependant, il pourrait s’avérer plus difficile de ramener l’inflation à 2%», a déclaré la Banque du Canada dans un communiqué.

La banque centrale a expliqué que son conseil de direction continuerait d’évaluer si les taux d’intérêt sont suffisamment élevés pour ramener l’inflation à son objectif.

Les économistes s’attendaient largement à ce que la Banque du Canada maintienne son taux directeur mercredi, alors que l’inflation ralentit de manière significative.

L’inflation annuelle a ralenti à 5,2% au Canada en février, s’établissant pour un deuxième mois de suite en deçà des attentes.

La Banque du Canada continue de s’attendre à ce que l’inflation retraite à 3,0% d’ici le milieu de l’année, puis qu’elle recule davantage pour rejoindre sa cible de 2,0% d’ici la fin de 2024.

Sa décision de rester à l’écart et de ne pas augmenter davantage les taux d’intérêt intervient alors que l’économie affiche une croissance plus forte que prévu et que le marché du travail reste exceptionnellement tendu, deux signes d’une économie encore vigoureuse.

La Banque du Canada a observé que «la demande (continuait) de dépasser l’offre et le marché du travail (restait) tendu».

Dans son rapport trimestriel sur la politique monétaire publié mercredi, les prévisions mises à jour de la banque centrale suggèrent qu’elle s’attend à ce que l’économie ralentisse encore, mais un peu plus tard que prévu.

Elle s’attend maintenant à ce que le produit intérieur brut réel augmente de 1,4% cette année, soit davantage que dans sa prévision précédente, qui visait une croissance de 1,0%.

L’emploi au Canada est demeuré résilient malgré les taux d’intérêt élevés. Le taux de chômage s’est situé à 5,0% en février, près de creux records. Les salaires augmentent également rapidement, ce qui inquiète la Banque du Canada alors qu’elle s’efforce de réduire la croissance des prix.

Pour 2024, la Banque du Canada a révisé sa prévision de croissance à 1,3%, contre 1,8% précédemment.

Alors que la demande étrangère pour les exportations canadiennes se renforce et que les effets des resserrements monétaires passés s’estompent, l’économie devrait rebondir en 2025 et croître de 2,5%.

À l’échelle mondiale, la Banque du Canada a souligné que la croissance avait été plus forte que prévu, ce qui a également entraîné une révision à la hausse de la croissance cette année et une révision à la baisse pour l’année prochaine.

Pour ce qui est de l’avenir, le retour à une faible inflation et à une croissance plus forte au Canada dépendra de l’efficacité des taux d’intérêt élevés.

Inquiétude liée à plusieurs facteurs

Depuis mars 2022, la Banque du Canada a haussé vigoureusement son taux directeur pour étouffer les dépenses dans l’économie.

Mais après un resserrement historique de la politique monétaire, la Banque du Canada a freiné. Elle a annoncé plus tôt cette année son intention de maintenir son taux directeur stable, pour laisser le temps aux effets de la hausse des coûts d’emprunt de se propager dans l’économie.

Étant donné que la flambée des prix s’est produite en grande partie au premier semestre 2022, le ralentissement de l’inflation cette année était largement attendu. Cependant, les économistes et la banque centrale craignent qu’il ne soit plus difficile de revenir exactement à l’objectif de 2,0%, certaines composantes de l’inflation demeurant rigides.

L’inquiétude de la banque centrale découle de plusieurs facteurs, dont les consommateurs et les entreprises qui s’attendent à ce que l’inflation future soit supérieure aux prévisions de la Banque du Canada. Elle est également préoccupée par le fait que les prix des services continuent d’augmenter rapidement — en partie en raison de la croissance rapide des salaires — et que les entreprises sont toujours en mesure de répercuter facilement la hausse des prix sur les consommateurs.

La banque centrale du Canada et son conseil de direction surveilleront de près ces indicateurs ainsi que l’inflation sous-jacente, alors qu’elle met en place la politique monétaire pour aller de l’avant.