Dans la photo on peut voir le comité organisateur: assis, de gauche à droite, Alexandre Sonier, trésorier, Philippe Bourque, directeur, Sébastien Mallet, président, et Karl Tremblay, directeur. Debout de gauche à droite: Louis Dutto, directeur, Shyann Lanteigne, secrétaire, Lynn Goulette, directeur. Absentes de la photo: Lynda Bernier, kiosques, et Thérèse Blanchard, publicité. - AN (Photo - Gracieuseté)