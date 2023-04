Beresford vibre au rythme de la 41e Exposition régionale

L’Exposition régionale, commerciale et industrielle de Beresford a de nouveau fait courir les foules durant la fin de semaine au Centre Réal-Boudreau.

Un peu plus de 70 exposants étaient présents dans le cadre de l’événement qui est organisé depuis 1981 par les pompiers volontaires de Beresford.

Artisans, concessionnaires de véhicules motorisés, agents immobiliers, PME de tout horizon et autres, les visiteurs ont eu droit encore cette année à une grande variété d’exposants qui étaient sur place pour faire la promotion et la vente de leurs produits et services.

Des attractions touristiques comme le Village historique Acadien et les Journées hospitalité de Bathurst ont aussi fait acte de présence afin de mousser leur édition estivale 2023.

Le capitaine Sébastien Mallet, président de l’événement, a souligné que bon nombre de visiteurs qui ont franchi les portes du Centre Réal-Boudreau provenaient de l’extérieur de la région de Belle-Baie.

Les fonds récoltés durant la foire commerciale annuelle permettent à la brigade d’incendie de procéder à l’achat d’équipements spécialisés pour son service.

Après un discours du maire de Belle-Baie, Daniel Guitard, en lever de rideau, divers prix de reconnaissance ont été distribués à des pompiers en remerciement de leur services rendus à la population pendant de nombreuses années.