Le Walmart d’Edmundston choisi succursale de l’année par Walmart Canada

Le magasin Walmart d’Edmundston a récemment été nommé succursale de l’année 2022 par Walmart Canada, surpassant ainsi plus de 400 succursales de partout au pays.

«C’est comme remporter la Coupe Stanley chez Walmart!», a déclaré Pierre Morel, gérant de la succursale d’Edmundston.

Il a accepté le prix, au nom de ses quelque 170 associés, à la réunion annuelle des gérants de Walmart Canada qui s’est tenue à Toronto plus tôt cette année.

Le prix de la succursale de l’année est remis à la succursale qui a été capable d’atteindre ses objectifs de rendement; de favoriser l’excellence des processus; de savoir inspirer ses associés et de voir à leur mieux-être ainsi qu’à leur perfectionnement; et à maintenir les clients au cœur de ses décisions.

«La succursale d’Edmundston a connu une année extraordinaire et elle continue à offrir une expérience d’achat exemplaire à ses clients», a affirmé Dries D’hooghe, chef de l’exploitation par intérim de Walmart Canada.

L’implication communautaire de la succursale d’Edmundston a aussi été l’un des facteurs de sa victoire.

L’an dernier, elle a amassé et remis plus de 51 000$ à des œuvres et organismes caritatifs en plus de donner 34 437 kg (76 000 lb) de denrées alimentaires à la banque alimentaire Atelier R.A.D.O.

Pierre Morel était impatient de surprendre ses associés en leur présentant le trophée à la succursale.

«Ils voulaient tous voir le trophée et y toucher. Ils n’ont jamais pensé que la succursale d’Edmundston pouvait se hisser au premier rang national, car la ville est si petite. Nous ne cessons de parler de notre victoire.»