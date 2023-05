Ottawa annonce un nouveau cadre de délivrance de licences pour le spectre de la 5G

Une nouvelle politique de délivrances de licences facilitera l’accès au spectre 5G pour les petits fournisseurs de services internet et les communautés rurales, éloignées et autochtones, a fait valoir mercredi le gouvernement fédéral.

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a indiqué que le cadre de délivrance de licences non concurrentielles locales offrirait à un large éventail d’utilisateurs, y compris des entreprises et des industries, la possibilité d’acquérir des licences de spectre dans des endroits restreints à travers le pays.

Cela signifie que les utilisateurs pourront bénéficier d’une connectivité améliorée dans des zones aussi petites qu’une ferme, une usine, un campus universitaire ou un centre commercial.

Selon Ottawa, une ferme pourrait utiliser ce spectre pour un réseau privé afin de renforcer les activités automatisées telles que le suivi des récoltes ou la traçabilité des produits.

En juin dernier, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a lancé une consultation sur le cadre de délivrance de licences dans le but de promouvoir la concurrence et l’innovation dans la perspective d’une vente aux enchères du spectre prévue pour 2024.

ISDE indique qu’il s’emploie à mettre en œuvre le nouveau cadre pour les utilisateurs d’ici l’année prochaine.