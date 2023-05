L’inflation annuelle accélère, ce qui accentue la pression sur la Banque du Canada

L’inflation annuelle a accéléré en avril au Canada pour la première fois depuis qu’elle a atteint son sommet de juin l’an dernier, ce qui, selon certains économistes, pourrait mettre en doute la décision de la Banque du Canada de suspendre ses hausses de taux d’intérêt si l’économie ne se refroidit pas comme prévu, plus tard cette année.

L’indice des prix à la consommation a grimpé de 4,4 % par rapport au mois d’avril dernier, alors qu’il avait affiché une progression annuelle de 4,3 % au mois de mars, a indiqué mardi Statistique Canada.

Il s’agissait de la première hausse de l’inflation annuelle depuis sa culmination à 8,1 %, en juin 2022.

Tuan Nguyen, économiste au cabinet de comptabilité et de conseil RSM Canada, a souligné que la lecture de l’inflation d’avril était beaucoup plus élevée que prévu, ce qui met davantage de pression sur la Banque du Canada pour qu’elle réévalue sa stratégie de pause des taux.

« Notre scénario de base demeure que la Banque du Canada prolongera sa pause lors de la réunion de juin, mais bien sûr, la probabilité d’une hausse des taux augmente», a-t-il observé.

M. Nguyen dit s’attendre à un changement de ton de la Banque du Canada dans sa décision sur les taux du mois prochain et estime que les baisses de taux que certains rêvent de voir plus tard cette année ne sont pas envisageables, sur la base de ce dernier rapport sur l’inflation.

La Banque du Canada prévoit que l’inflation annuelle descendra à environ 3,0 % au cours des prochains mois, mais laisse entendre qu’un retour à sa cible de 2,0 % prendra plus de temps.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a affirmé que si la banque centrale commençait à voir des signes indiquant que l’inflation est susceptible de rester sensiblement au-dessus de son objectif de 2,0 %, elle était prête à recommencer à augmenter les taux.

Le taux d’intérêt directeur de la banque centrale a été maintenu ces derniers mois à 4,5 %. Le conseil de direction de la Banque du Canada a envisagé d’augmenter les taux le mois dernier, mais a décidé de les laisser inchangés.

La prochaine décision de la banque sur les taux d’intérêt est fixée au 7 juin, soit avant la publication du rapport sur l’emploi de mai de Statistique Canada, le 9 juin.

Leslie Preston, directrice générale et économiste à la Banque TD, a écrit dans un rapport que le ralentissement de l’inflation pour les services sensibles à la demande, ou «l’inflation vraiment de base», était le développement le plus encourageant du rapport de mardi, même si cela était quelque peu contrebalancé par une inflation plus élevée pour les biens.

Mme Preston a écrit que cela compliquait le défi évoqué par M. Macklem pour ce qui est de ramener l’inflation jusqu’à l’objectif de 2,0 % de la banque centrale.

«Cela suggère que la Banque du Canada doit rester vigilante face aux pressions inflationnistes et pourrait devoir augmenter de nouveau (les taux) si la dynamique de l’économie nationale ne se refroidit pas comme prévu», a écrit Mme Preston.

Hausse du coût de l’intérêt hypothécaire

Statistique Canada a indiqué que l’accélération de l’inflation était attribuable à la hausse du coût de l’intérêt hypothécaire, qui a augmenté de 28,5 % par rapport à l’an dernier, les nouveaux acheteurs de maison et ceux qui ont renouvelé leurs hypothèques ayant été confrontés à des taux d’intérêt plus élevés. Une augmentation de 6,1 % du prix des loyers a également contribué à faire grimper l’inflation globale.

Pendant ce temps, les prix dans les épiceries, qui sont étroitement surveillés, ont augmenté de 9,1 % par rapport à il y a un an — une augmentation inférieure à celle de 9,7 % observée en mars.

Les prix des légumes frais en avril ont augmenté de 8,8 % sur une base annuelle, contre 10,8 % en mars, tandis que les prix du café et du thé ont augmenté de 6,4 % d’une année à l’autre, contre 11,1 % en mars.

Les prix de l’essence en avril ont diminué de 7,7 % par rapport à avril 2022, lorsque les prix étaient plus élevés, en partie à cause de la guerre russe en Ukraine. Cependant, les prix de l’essence en avril ont augmenté de 6,3 % par rapport au mois de mars, enregistrant leur plus forte augmentation mensuelle depuis octobre 2022.

Malgré l’augmentation de l’inflation annuelle globale, la moyenne des trois principales mesures de l’inflation de base suivies par la Banque du Canada s’est établie à 4,70 % en avril, comparativement à 4,97 % en mars.

En avril, l’indice des prix à la consommation a été de 4,8 % au Québec, de 4,5 % en Nouvelle-Écosse, de 4,3 % au Nouveau-Brunswick, de 4,2 % en Ontario et de 3,7 % à l’Île-du-Prince-Édouard.