Un géant québécois de l’industrie des toits achète une usine à Cocagne

Le Groupe Superteck, par l’entremise de sa filiale Millenium, fait l’acquisition de Isox Manufacturing à Cocagne et a l’intention de doubler la superficie de production de l’édifice actuel situé à Beausoleil.

Isox Manufacturing est une entreprise de troisième génération fondée en 1983 à Cocagne. La première génération était celle de Jean-Guy Goguen, ensuite de Guy LeBlanc et finalement de son fils, Joël LeBlanc.

Elle œuvre en tant que compagnie manufacturière de matériaux isolants spécialisés destinés aux toitures commerciales et industrielles.

C’est un domaine que son acquéreur, Millenium, connaît très bien.

«Millenium, la petite sœur du Groupe Superteck, se spécialise dans la fabrication et la transformation de matériaux, essentiellement de toitures. Ce sont des fabricants de systèmes d’isolants de pente. C’est le même principe que pour votre stationnement, on veut que l’eau sorte», déclare son PDG, Sylvain Lortie.

C’est d’ailleurs lui qui dirige le géant québécois de l’industrie des toits commerciaux, industriels et institutionnels, le Groupe Superteck.

«La portion isolant de pente c’est vraiment prédominant chez Millenium», exprime son président.

L’isolant de pente, ce n’est pas une matière dont on entend souvent parler, mais on la retrouve sur les toits d’écoles, d’hôpitaux ou de tout bâtiment plat. Mine de rien, c’est un gros marché, indique le PDG de Millenium.

Selon Sylvain Lortie, cette acquisition d’Isox Manufacturing permettra de préserver les emplois actuels à l’usine de Cocagne, et d’en créer d’autres au cours des prochaines années.

«Là on va devenir le seul fabricant et manufacturier local dans toutes les provinces atlantiques», annonce-t-il fièrement.

«Isox a toujours été une compagnie innovatrice avec des produits qu’on ne retrouve pas ailleurs, des produits moulés, vraiment spécialisés et de bonne qualité», relate-t-il.

Le PDG avait essayé d’en faire l’acquisition il y a quelques années, mais selon lui, Joël LeBlanc n’était pas intéressé à vendre à ce moment-là.

«Cette année, Joël m’a contacté pour dire: Sylvain, si t’es encore intéressé, je pense que le “timing” serait bon.»

«C’est pour ça qu’on est rentré dans l’équation. Éventuellement, on va moderniser ça», affirme le PDG de Millenium, à propos de l’usine de Cocagne.

Quatre employés y travaillent actuellement. «C’est quand même quatre personnes qui étaient sur le point de perdre leur emploi. Ça nous permet de préserver ça, puis on va fort probablement ajouter de la main-d’œuvre. Ça prend du personnel d’entretien pour les équipements, ça prend du personnel de production et aussi pour la gestion des stocks. On prévoit probablement doubler cette main-d’œuvre», informe le dirigeant de Groupe Superteck.

C’est sans compter le personnel de bureau. «Dans les bureaux, il devrait y avoir plus de gens. On va greffer les bureaux de Supertek aussi à Cocagne. On va en profiter, tant qu’à avoir une bâtisse là. Dans le bâtiment, on devrait être 10 à 12 personnes pour travailler.»

Le nouveau propriétaire attend des pièces d’équipement avant de remettre la manufacture de Cocagne en mode production. «Pour l’instant, on peut dire que ça fonctionne sur la petite vitesse», dit-il en riant.

En fait, à l’intérieur des deux prochaines années, Millenium entrevoit doubler la superficie de production à Cocagne. «On va investir, on va agrandir l’usine, on va ajouter du monde. On aimerait commencer l’agrandissement dès l’année prochaine», admet le PDG.

Millenium doit d’abord faire l’acquisition du bâtiment actuel, ce qui devrait se concrétiser à l’automne. L’organisation préparera ensuite les plans de l’agrandissement. «Idéalement, ça commencerait à creuser au mois de mars», ajoute Sylvain Lortie.