50e anniversaire d’Expansion Dieppe: des entreprises et des gens d’affaires honorés

On avait déroulé le tapis rouge, mercredi soir au Centre UNIPlex, pour célébrer le 50e anniversaire d’Expansion Dieppe.

On a évidemment profité de l’occasion pour honorer les entreprises et les gens d’affaires les plus méritants de l’année 2022.

Les artistes Hubert Francis et Precious Abygail Dedam ont ouvert la soirée avec une belle prestation pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones.

Le comédien bien connu Luc LeBlanc s’est chargé avec brio de l’animation de la soirée.

Le prix de l’Entreprise par excellence est décerné à Vimsoft, une société de développement de logiciels.

Son produit principal, VimBiz, est un système de gestion des ressources qui est notamment utilisé par CBC, Major League Baseball et NBC Universal.

«C’est un grand honneur. Ça fait longtemps qu’on travaille fort pour bâtir cette entreprise. C’est toujours plaisant de se faire reconnaître de la sorte», mentionne le propriétaire, Mitch Manuel.

«On exporte un produit à l’international et on amène de l’argent dans l’économie locale, On crée des emplois de haute gamme, on investit dans Dieppe et dans la communauté. Pour nous, c’est un plaisir de grandir ici», ajoute le grand patron de l’entreprise qui existe depuis 19 ans.

Le prix de l’Entreprise de services par excellence est attribué à l’Académie de ballet classique et de danses modernes

Ses jeunes artistes ont eu la chance de briller lors d’une présentation du ballet Casse-Noisette, qui a eu lieu au Théâtre Capitol, durant les Fêtes.

«C’est toute une surprise pour nous parce que nous sommes surtout là pour la communauté. Je n’ai jamais été en affaires pour faire beaucoup d’argent. On voulait vraiment être au service des jeunes, des arts et de la danse», raconte la fondatrice, Suzanne Bourque.

«Je n’ai jamais pensé qu’on serait reconnu comme une entreprise. C’est vraiment très spécial pour moi.»

La Boulangerie Tony remporte le titre de L’entreprise en émergence.

Installée à Dieppe depuis 2019, ce café-boulangerie est devenu une destination incontournable pour ceux et celles qui se rendent au centre-ville.

Le prix Mon Choix va à Mike’s Bike Shop.

L’entreprise, qui existe depuis 30 ans, offre une vaste sélection de vélos et de produits de toutes sortes.

Enfin, le prix Distinction est remis au Centre de cyclisme Dieppe pour son implication remarquable dans la communauté.

L’organisme a aussi organisé des événements comme les championnats de la Coupe Canada(de 2021 à 2023).

«C’est une grosse surprise pour nous. Nous étions ici pour supporter les gens de Mike’s Bike Shop, qui ont toujours été un commanditaire important pour la Coupe Canada de vélo», explique Jonathan St-Pierre, président du Centre de vélo de Dieppe.

«C’est l’accomplissement de plusieurs années, mais surtout de beaucoup de monde. On a déjà 50 bénévoles à un mois de la course de cette année», ajoute Luc Arseneau, président du comité organisateur de la Coupe Canada.

«Nous sommes là depuis 2001 et on travaille fort pour développer le vélo à Dieppe et dans la région.»

Le directeur général d’Expansion Dieppe. Louis Godbout, se réjouissait de la présence de 350 invités de tous les horizons.

«L’agence qui a d’abord été créée par le conseil municipal de la ville de Dieppe sous le nom Parc industriel Dieppe Limitée, célèbre fièrement son 50e anniversaire cette année. Un grand nombre d’entreprises ont résisté à l’épreuve du temps et sont toujours situées à l’endroit où elles ont été créées» , souligne-t-il.

«Je tiens à féliciter tous les finalistes de cette année qui apportent une contribution importante à l’économie de Dieppe.»