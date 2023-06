Le secteur de l’épicerie a besoin de plus de concurrence, selon une étude

Le secteur canadien de l’épicerie a besoin d’une meilleure concurrence pour aider à maintenir les prix des aliments bas et encourager les nouveaux entrants, a constaté l’organisme de surveillance de la concurrence du pays.

Dans une étude très attendue publiée mardi, le Bureau de la concurrence affirme que la concentration dans l’industrie de l’épicerie a augmenté ces dernières années, les plus grands épiciers augmentant le montant qu’ils gagnent sur les ventes d’aliments.

Il indique que la plupart des Canadiens achètent des produits d’épicerie dans des magasins appartenant à une poignée de géants de l’épicerie. Les trois plus grands épiciers du Canada – Loblaws, Sobeys et Metro – ont collectivement déclaré plus de 100 milliards $ de ventes et 3,6 milliards $ de bénéfices l’an dernier.

L’étude indique que le Canada a besoin de solutions pour maîtriser les prix des produits d’épicerie et qu’une concurrence accrue est un élément clé de la réponse.

Le bureau propose quatre recommandations pour améliorer la concurrence et réduire les prix, y compris une stratégie d’innovation pour soutenir les nouvelles entreprises d’alimentation et élargir le choix des consommateurs.

L’organisme de surveillance de la concurrence recommande également aux gouvernements d’encourager la croissance des épiciers indépendants et l’entrée d’épiciers internationaux sur le marché canadien.

Il suggère aussi d’envisager de présenter des exigences de prix unitaires accessibles et harmonisés pour aider les Canadiens à comparer les prix des épiceries et de prendre des mesures pour limiter les contrôles de propriété dans l’industrie de l’épicerie.