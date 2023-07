Des fermetures d’entreprises sont à prévoir au N.-B., selon la FCEI

La croissance économique devrait légèrement augmenter au Canada au cours des prochains mois et aucune récession n’est prévue à court terme selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

L’organisme, qui se veut le plus grand regroupement de PME au pays, estime toutefois qu’il y a un taux de postes vacants toujours élevé au Nouveau-Brunswick et que des fermetures d’entreprises sont à prévoir à travers la province.

C’est le constat que dresse la FCEI dans sa plus récente édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME dévoilé mercredi.

«Les perspectives semblent effectivement bonnes dans l’ensemble au Canada, mais pas nécessairement bonnes à tous les niveaux dans la province du Nouveau-Brunswick», admet d’emblée Louis-Philippe Gauthier, vice-président de l’organisme en Atlantique.

Avec un taux de postes vacants qui se situe à 5,1%, le second le plus élevé parmi toutes les provinces canadiennes, la pression sur les entreprises du Nouveau-Brunswick continue à être grande, indique la FCEI dans son rapport.

«Historiquement, et à une époque pas si lointaine, ce taux se situait à environ 2,5%. C’est maintenant nettement au-dessus de la normale et au portrait que l’on voyait avant la pandémie de COVID-19», a indiqué le représentant de la FCEI.

«Les entreprises d’ici ont généralement de la difficulté à trouver les employés dont ils ont grand besoin», résume Louis-Philippe Gauthier.

Selon lui, le vieillissement de la population et les départs à la retraite ne sont pas étrangers à ce phénomène, même s’il y a afflux d’immigrants et un boom démographique jamais vu dans l’histoire moderne du Nouveau-Brunswick.

Toujours selon la FCEI, les secteurs des services personnels et divers (comme la coiffure et la massothérapie), de la construction, la restauration et l’hébergement et celui de l’agriculture sont particulièrement touchés par le manque d’employés au Nouveau-Brunswick, comme partout ailleurs au pays.

«En plus de la pénurie de main-d’œuvre et à une demande intérieure qui est moindre, nos entreprises doivent aussi composer avec des charges salariales, des coûts d’emprunts, fiscaux et d’assurance et de carburants et d’énergie qui grimpent aussi sans cesse», a précisé Louis-Philippe Gauthier.

En plus du manque de main-d’œuvre qui se fait sentir au Nouveau-Brunswick, la province affiche un portrait peu flatteur en matière des PME qui sont à risque de fermeture.

À ce chapitre, la FCEI estime que 13,2% des PME du Nouveau-Brunswick risquent de fermer leur porte au cours du prochain trimestre, le second taux le plus élevé au pays après la province de Terre-Neuve-Labrador et près du double des prévisions observées au Manitoba.

Les entreprises du commerce au détail, de l’agriculture et celles du domaine des finances de l’immobilier et de l’assurance sont les plus à risque de fermeture selon l’organisme canadien.

«Les principaux indicateurs macroéconomiques, notamment le PIB, les ventes au détail et l’inflation, semblent ralentir. Selon nos prévisions pour le troisième trimestre, le taux d’inflation total et de base se situera probablement dans la fourchette cible de 1% à 3% de la Banque du Canada, ou très proche de celle-ci», a pour sa part affirmé Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Toujours selon l’organisme, ce ralentissement est dû à une baisse du niveau de confiance, à des attentes élevées en matière d’augmentation des salaires, ainsi qu’à une diminution des commandes en instance par rapport au début de l’année. – SL