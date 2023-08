Meta supprimera l’accès aux nouvelles canadiennes «au cours des prochaines semaines»

Meta annonce mardi qu’«au cours des prochaines semaines», les Canadiens n’auront plus accès aux nouvelles sur Facebook et Instagram.

Depuis le mois de juin, Meta menait des «tests» qui limitaient l’accès aux nouvelles pour environ 5% de ses utilisateurs au Canada. Le géant américain du web indique mardi que cette phase de tests est maintenant terminée et annonce officiellement que les utilisateurs au Canada ne pourront plus consulter ou partager du contenu de nouvelles sur ses populaires plateformes.

«Afin de donner plus de clarté aux millions de Canadiens et Canadiennes et d’entreprises qui utilisent nos plateformes, nous annonçons aujourd’hui que nous avons entamé le processus visant à mettre un terme définitif à la disponibilité des contenus d’actualité au Canada», a écrit mardi Rachel Curran, responsable des politiques publiques à Meta Canada.

Cela signifie concrètement que les Canadiens ne pourront plus partager ou consulter des articles de presse et d’autres contenus publiés par des éditeurs et des diffuseurs de nouvelles, y compris des médias internationaux.

Les liens d’actualité vers des articles, des microvidéos ou des récits d’utilisateurs sur Instagram devraient également être affectés par ce blocage. Les personnes qui utilisent ces plateformes à l’extérieur du Canada ne seront pas touchées par la mesure.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) s’est aussitôt dite déçue que Meta refuse toujours «de se plier à une loi canadienne légitime», une position que la FPJQ perçoit «comme une forme de chantage économique».

«Les géants du web accaparent 80 % des revenus publicitaires numériques, ce qui s’apparente à une situation de monopole, a indiqué Éric-Pierre Champagne, vice-président de la FPJQ.

«Dans un contexte de propagation des fausses nouvelles sur ces réseaux sociaux, la disparition des médias sera catastrophique pour la société en général et la démocratie. Nous souhaitons que Meta agisse en bon citoyen corporatif et que l’entreprise américaine revienne à la table pour discuter avec Ottawa.»

Paul Deegan, président de Médias d’Info Canada, a soutenu que cette mesure «excessive» nuirait à l’expérience utilisateur et dévaloriserait la plateforme Facebook.

«Sans accès à de véritables informations factuelles créées par de vrais journalistes, Facebook deviendra beaucoup moins attrayant pour les utilisateurs et les annonceurs, a estimé M. Deegan dans un communiqué. Nous nous attendons à ce que de plus en plus d’annonceurs et leurs agences commencent à retirer de la publicité de la plateforme en réponse à cette décision unilatérale, antidémocratique et déraisonnable.»

Le gouvernement fédéral et certaines entreprises ont déjà riposté en mettant fin à la publicité avec Meta.

Une «décision d’affaires»

Meta indique que pour déterminer quelles organisations constituent des «médias d’information», elle s’appuie sur les définitions législatives et les orientations de la Loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement canadien, qui a reçu la sanction royale le 22 juin.

Cette loi obligera les «géants du web» à conclure des accords avec les médias d’information canadiens afin qu’ils reçoivent une juste compensation pour le contenu partagé ou autrement réutilisé sur leurs plateformes.

Meta indique que son choix de bloquer les nouvelles au Canada constitue une «décision d’affaires» en réponse à cette loi.

«Depuis de nombreux mois, nous avons fait preuve de transparence quant à nos préoccupations concernant la Loi sur les nouvelles en ligne. Cette loi repose sur l’idée erronée selon laquelle Meta bénéficie injustement des contenus d’actualité partagés sur nos plateformes, alors que c’est tout le contraire», indique Mme Curran, une ancienne conseillère politique du premier ministre conservateur Stephen Harper.

«Les médias d’information publient volontairement du contenu sur Facebook et Instagram pour accroître leur lectorat et améliorer leurs bénéfices. En revanche, ce ne sont pas les nouvelles qui poussent les personnes à utiliser nos plateformes.»

Le gouvernement fédéral a plaidé que cette loi met les entreprises de presse et les grandes plateformes numériques «sur un pied d’égalité» afin d’atteindre une plus grande équité et de contribuer à la viabilité du secteur de l’information, en difficulté.

Le gouvernement fédéral soutient que près de 500 médias dans 335 communautés ont fermé à travers le Canada depuis 2018, et que plus de 20 000 journalistes ont perdu leur emploi, tandis que Google et Meta continuent de récolter des milliards de dollars en publicité.

CBC/Radio-Canada, de son côté, a indiqué mardi que la décision de Meta signifiait que les personnes vivant au Canada qui utilisent ces plateformes pour trouver et consulter des contenus d’information sur leur pays ne verraient «plus sur leur fil d’actualité que des sources d’information non vérifiée».

Le radiodiffuseur public estime que la décision de Meta «de bloquer l’accès des Canadiens et des Canadiennes à des sources locales d’information vérifiée et digne de confiance est irresponsable et constitue un abus de sa position dominante dans le marché». Radio-Canada exhorte Meta à venir à la table des négociations et à indemniser les médias d’information pour leurs nouvelles.

La Loi sur les nouvelles en ligne entrera en vigueur d’ici la fin de l’année, le temps que le gouvernement libéral élabore des règlements – un processus auquel Meta refuse de participer jusqu’ici.

«À l’avenir, nous espérons que le gouvernement du Canada reconnaîtra la valeur que nous offrons déjà au secteur de l’information et qu’il réfléchira à une politique qui respecte les principes d’un Internet libre et ouvert, qui encourage la diversité et l’innovation et qui tient compte des intérêts de tous les médias d’information et des éditeurs de presse qui forment le paysage médiatique canadien», conclut Mme Curran dans sa déclaration écrite, mardi.