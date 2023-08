Les Canadiens de la vente au détail se sentent en sécurité

Moins de la moitié des Canadiens croient que les magasins de détail mettent en œuvre le nombre approprié de mesures de sécurité pour prévenir le vol à l’étalage, mais la majorité d’entre eux affirment qu’ils se sentiraient en sécurité s’ils travaillaient dans l’un d’eux, selon un nouveau sondage Léger.

Le sondage sur la sécurité dans le commerce de détail indique qu’une grande majorité de personnes est favorable à ce que les détaillants mettent en œuvre des mesures de prévention du vol, telles que l’installation de caméras de sécurité ou d’alarmes antivol électroniques attachées aux articles, l’embauche d’agents de sécurité ou la mise sous clé de certains produits dans les vitrines d’exposition.

En revanche, les participants à l’enquête sont partagés sur la question de savoir s’ils soutiendraient des mesures telles que le contrôle des reçus par les employés du magasin à la sortie des clients ou l’élimination des caisses automatiques. L’idée d’obliger les clients à numériser leur carte d’identité pour effectuer un achat n’a recueilli que 17 % des suffrages.

Plus de 1500 Canadiens âgés d’au moins 18 ans ont répondu au sondage en ligne entre le 4 et le 6 août. Les résultats ont été pondérés en fonction de l’âge, du sexe, de la langue maternelle, de la région, du niveau d’éducation et de la présence d’enfants dans le foyer.

En ce qui concerne les mesures de sécurité mises en place par les détaillants pour prévenir le vol à l’étalage, 45 % des personnes interrogées ont déclaré que les entreprises mettaient en place le niveau adéquat.

Environ 27 % ont déclaré qu’elles ne prenaient pas suffisamment de mesures, tandis que 10 % ont estimé que les magasins en faisaient trop pour prévenir le vol à l’étalage.

Interrogés sur le niveau de vol à l’étalage dans leur région par rapport au reste du Canada, seuls 14 % des participants ont déclaré que leur province connaissait plus de vols que les autres régions du pays.

C’est en Colombie-Britannique que ce sentiment est le plus fort, un quart des participants ayant déclaré que leur province connaissait plus de vols à l’étalage que les autres.

Selon l’enquête, deux tiers des Canadiens se sentiraient ou se sentent en sécurité en travaillant dans un magasin de détail, contre 18 % qui disent ne pas se sentir en sécurité. Selon le sexe, 70 % des hommes interrogés ont déclaré qu’ils se sentiraient en sécurité, contre 63 % des femmes.

Les vols dans les magasins et les cambriolages restent des problèmes majeurs pour les entreprises canadiennes, selon un autre sondage réalisé en mai par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

L’organisation a constaté que le vol ou le vol à l’étalage était le problème de sécurité communautaire le plus fréquemment rencontré récemment par ses membres, suivi par le vandalisme ou l’entrée par effraction.

Trois propriétaires de petites entreprises sur quatre ont admis s’inquiéter de leur propre sécurité ou de celle de leur personnel et de leurs clients. Environ 65 % d’entre eux ont déclaré avoir récemment augmenté leurs dépenses de sécurité, notamment pour l’achat de caméras ou de gardiens, afin de faire face aux problèmes de sécurité.