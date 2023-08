Les ventes des grossistes canadiens ont diminué de 2,8% en juin

Les ventes du commerce de gros, excluant le pétrole, les produits pétroliers et autres hydrocarbures, ainsi que les graines oléagineuses et les céréales, ont diminué de 2,8% pour s’établir à 80,5 milliards $ en juin, a indiqué Statistique Canada.

Selon l’agence fédérale, ce déclin en juin est dû à une baisse dans le sous-secteur des produits divers, ayant chuté de 7,3% pour atteindre 10,3 milliards $.

Ceci s’explique principalement en raison de la diminution de 19,4% dans le groupe des produits agricoles, qui s’est établi à 3,3 milliards $.

Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures a chuté de 4,2% pour se chiffrer à 17,8 milliards de dollars.

Le sous-secteur des véhicules automobiles, pièces et accessoires a quant à lui chuté de 3,1% pour un montant de 13,2 milliards $, tandis que le groupe des véhicules automobiles a reculé de 4,3% pour s’élever à 10,6 milliards $.

En dollars constants, les ventes, excluant le pétrole, les produits pétroliers et autres hydrocarbures et excluant les graines oléagineuses et les céréales, ont diminué de 3,7% en juin.

Statistique Canada a commencé à inclure le groupe des graines oléagineuses et des céréales ainsi que le sous-secteur du pétrole et des produits pétroliers dans le commerce de gros plus tôt cette année, mais exclut les données de son analyse mensuelle jusqu’à ce que les données historiques soient disponibles pour une analyse mensuelle et annuelle appropriée.