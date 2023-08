Canada: hausse des ventes au détail en juin

Les ventes au détail ont progressé de 0,1% en juin au Canada pour s’établir à 65,9 milliards $.

Statistique Canada explique que les ventes ont augmenté dans trois des neuf sous-secteurs et que la plus forte hausse, de 2,5%, a été observée chez les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, en particulier chez les concessionnaires d’automobiles neuves.

Quant aux ventes au détail de base, qui excluent les stations-service et marchands de combustibles et les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, elles ont reculé de 0,9% en juin.

Les ventes au détail des stations-service et marchands de combustibles ont augmenté de 0,3% au mois de juin grâce à la montée des prix de l’essence à la pompe.

À propos du déclin des ventes au détail de base, les baisses ont été enregistrées principalement par les détaillants de marchandises diverses et les détaillants d’alimentation.

Quant aux ventes au détail du commerce électronique, elles ont progressé de 1,1% en juin à 3,7 milliards $. Elles ont représenté 5,7% du commerce de détail total, comparativement à 5,6% en mai.

Statistique Canada a constaté que les ventes au détail ont augmenté dans quatre provinces en juin, les hausses les plus marquées ayant été enregistrées en Ontario et au Québec.