L’homme fort de l’APÉCA

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique a un nouveau patron: Francis McGuire. Cette embauche est plus importante qu’on pourrait le croire à première vue et pourrait mener à un virage important pour l’organisme fédéral.

Commençons par dire les choses telles qu’elles le sont: la nomination de Francis McGuire à titre de président de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA) est politique.

Ça n’enlève rien à ses qualités. M. McGuire a connu une brillante carrière au sein du secteur privé et ses états de services au sein des gouvernements libéraux de Frank McKenna et de Shawn Graham sont bien connus.

Bref, il est compétent. Mais ça n’enlève rien au fait qu’il a été choisi – en partie du moins – en raison des bons services qu’il a rendus au Parti libéral. M. McGuire n’aurait pas été embauché si l’ancien premier ministre Stephen Harper s’était maintenu au pouvoir et il est certain qu’il perdra son emploi si les libéraux de Justin Trudeau s’inclinent lors des prochaines élections, dans un peu plus de deux ans.

Ce serait toutefois une erreur d’analyser le retour de Francis McGuire dans l’espace public sous le seul prisme de la partisanerie. Sa nomination pourrait signifier d’importants changements au sein de l’organisme fédéral.

Traditionnellement, les personnes qui se sont succédé à l’APÉCA sont des hauts fonctionnaires. Le patron actuel, Paul J. LeBlanc, prend sa retraite à la suite d’une longue carrière dans la fonction publique fédérale.

Francis McGuire a lui-même été sous-ministre du Développement économique et du Tourisme pendant près de dix ans au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Mais là s’arrêtent les comparaisons.

Pendant 15 ans (jusqu’en 2015), il a été PDG de Major Drilling Group International. On parle ici d’une compagnie néo-brunswickoise très importante, qui a des bureaux sur plusieurs continents et dont le chiffre d’affaires avoisine les 300 millions $.

Son regard sur les demandes des subventions qui affluent quotidiennement au siège social de l’APÉCA, à Moncton, sera différent de celui d’un produit de l’appareil fédéral.

Ce n’est pas tout.

Francis McGuire a des idées bien précises sur la façon de faire croître l’économie de la région. Durant les années McKenna, le gouvernement a utilisé les principaux centres urbains, et en particulier Moncton, pour créer des emplois (notamment avec la stratégie des centres d’appels).

C’est à cette époque qu’on a commencé à parler du Triangle d’or (Saint-Jean, Fredericton et Moncton) qui semblait être constamment privilégié par le gouvernement McKenna. Les régions rurales se sont senties délaissées. Cela a contribué à une rare vague bleue dans les circonscriptions du nord de la province, laquelle a mené au triomphe électoral de Bernard Lord.

Durant son court règne à titre de coprésident du Groupe de travail sur l’autosuffisance (2007-2010), Francis McGuire avait rappelé que sa vision était restée la même en répétant que le développement économique de la province passait par les centres urbains.

Dans une déclaration qui avait fait couler beaucoup d’encre, il avait expliqué que les principales villes de la province pouvaient aussi devenir des pôles d’attraction, laissant entendre que les régions rurales sont condamnées à se vider.

C’était il y a 10 ans. Nous ignorons aujourd’hui si Francis McGuire souhaite encore aujourd’hui privilégier les centres urbains ou s’il croit désormais possible de contribuer à la croissance économique de toutes les régions (les demandes d’entrevue de l’Acadie Nouvelle ont été ignorées).

L’avenir nous le dira bien assez tôt. En effet, sans avoir carte blanche, le nouveau patron aura sans doute les coudées franches pour travailler à son goût. Depuis 2015, l’APÉCA n’est plus dirigée par un ministre ou un ministre d’État de l’Atlantique. Elle est désormais sous la juridiction du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains.

M. Bains représente une circonscription de la région de Toronto. Il n’a probablement aucune espèce d’idée de la manière de mieux appuyer nos entreprises pour qu’elles puissent relever les défis propres à notre région.

Notons aussi que Francis McGuire croit en la qualité plutôt qu’en la quantité. Il estime que les villes comme Moncton ont rattrapé, sous l’impulsion du gouvernement McKenna, leur retard par rapport aux grandes villes du pays. L’important n’fest plus d’essayer de produire des emplois à la tonne, croit-il, mais plutôt de créer des emplois payants.

Ajoutons que le nouveau président de l’APÉCA n’est pas le genre d’homme qui aime se contenter de laisser les choses suivre tranquillement leurs cours. Il aime le changement. Il aime bousculer les idées préconçues. Et ça ne le dérange aucunement de faire grincer au passage quelques dents.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, sauf si cela résulte en un désengagement de l’APÉCA dans les régions rurales.

La mission de l’agence est de créer des possibilités de croissance économique en Atlan­tique ainsi que d’aider les entreprises à créer de l’emploi et à être plus concurrentielles. Cela ne doit pas seulement s’accomplir à Moncton, à Halifax et à St. John’s.