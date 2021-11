Quand l’accès à la justice en milieu rural importe peu

La fermeture du palais de justice de Caraquet et la transformation de celui de Tracadie en un tribunal satellite nuiront à l’accessibilité au système de justice dans la Péninsule acadienne. C’est par contre une annonce qui ne devrait surprendre personne.

Les deux palais de justice de la Péninsule acadienne étaient dans le collimateur du gouvernement Higgs depuis des années. Peu après son arrivée au pouvoir, il avait étudié la possibilité de fermer un ou les deux édifices. Minoritaire, il avait alors dû s’abstenir. Durant l’été 2020, il a toutefois annoncé une réduction des heures d’ouverture, prétextant une réduction du nombre de causes entendues à ces deux endroits.

Il faut dire que le ministère de la Justice décide où seront entendues les causes. Par exemple, celles en provenance de la région de Brantville sont transférées à Miramichi plutôt qu’à Tracadie. Il est ainsi facile pour le gouvernement d’orchestrer une baisse des causes entendues dans un palais de justice en particulier, puis d’ordonner ensuite sa fermeture.

Évidemment, cela fonctionne des deux côtés. En 2007, le gouvernement libéral de Shawn Graham a fermé la cour satellite de Shippagan et transféré les causes à celle de Caraquet. Cela lui a ensuite permis de justifier la construction d’un tout nouveau palais de justice en 2010. À peine une décennie plus tard, le ministère de la Justice vide les lieux.

Le gouvernement Higgs peut se permettre de prendre cette décision parce qu’il n’a de toute façon aucune chance de faire élire quiconque dans la Péninsule acadienne, mais aussi parce qu’il sait que ces fermetures seront accueillies avec une relative indifférence au sein de la population, une fois passé le choc initial.

La plupart des citoyens n’auront jamais affaire de leur vie au palais de justice. Personne ne manifestera dans les rues en solidarité avec les automobilistes qui devront voyager sur une plus grande distance pour contester une contravention pour excès de vitesse ou qui ont été arrêtés en état d’ébriété au volant.

Le gouvernement précédent, dirigé par le libéral Brian Gallant, l’avait aussi compris. Il avait annoncé en 2015 la fermeture de plusieurs palais de justice, y compris celui de Grand-Sault. L’annonce avait eu lieu lors du dépôt du budget provincial présenté par le ministre des Finances, Roger Melanson (aujourd’hui chef de l’opposition).

Ces fermetures avaient été accueillies négativement dans les communautés touchées, mais pas autant que celle du bureau de Service NB de Saint-Quentin, survenue à la même époque, et qui avait poussé les gens à manifester dans la rue.

Le fait que les gouvernements peuvent se permettre de fermer les palais de justice plus ou moins à leur guise ne signifie pas que cela est sans conséquence ou justifié.

Il est vrai que les autres cours provinciales ont toutes été fermées et leurs causes transférées là où siège aussi la Cour du Banc de la Reine.

Mais justement, contrairement à d’autres régions, il n’y a pas dans la Péninsule acadienne de gros palais de justice régional. Il n’y a pas non plus d’autoroute à quatre voies pour se rendre rapidement d’un endroit à l’autre.

Il y a aussi un impact en ce qui a trait à l’accès à la justice. Se rendre à Caraquet ou à Tracadie pour contester une contravention est chose. Rouler une heure de route ou plus, à l’aller et au retour, pour faire la même chose à Bathurst et à Miramichi en est une autre.

Par ailleurs, l’impact ne se fera pas seulement sentir sur les accusés. Les procureurs, les avocats, les témoins… tout ce beau monde devra aussi se taper des heures supplémentaires sur la route, sans oublier tous les coûts supplémentaires que cela engendrera. Un policier qui s’absente de Shippagan tout l’après-midi pour témoigner à Bathurst dans une affaire de contravention contestée par l’accusé aura évidemment moins de temps pour accomplir son devoir de servir et de protéger les citoyens de sa communauté.

Tout cela compte malheureusement bien peu aux yeux des décideurs et encore moins pour le gouvernement Higgs, dont la priorité absolue est de réduire toutes les dépenses qu’il juge inutiles afin de dégager un surplus budgétaire le plus important possible.

Le désengagement du gouvernement du Nouveau-Brunswick à l’endroit des régions rurales se poursuit et s’accélère.