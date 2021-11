Parce que les symboles aussi sont importants

La visite officielle en France d’une délégation menée par la Société nationale de l’Acadie et surtout la rencontre entre l’écrivaine Antonine Maillet et le président de la France, Emmanuel Macron, peuvent être considérés comme un grand succès. Si elles ne changent rien à notre quotidien ni à notre réalité, elles sont toutefois symboliquement très fortes.

Des Acadiens ont été reçus par le gouvernement français et même à l’Élysée par le passé. L’épisode de la semaine dernière rappelle toutefois la visite des “quatre mousquetaires” acadiens en 1968. À l’époque, Charles de Gaulle avait reçu quatre Acadiens afin de renouer les relations rompues depuis des siècles entre l’Acadie et sa mère patrie.

Cette fois-ci, la mission diplomatique a été beaucoup plus ambitieuse. Une vingtaine de délégués ont fait le voyage outre-mer. Certains ont participé à l’aventure avec des objectifs bien précis alors que d’autres n’ont pas eu plus d’impact que s’ils étaient venus en tant que simples touristes.

Qu’importe. Tout ce beau monde a fièrement représenté l’Acadie. De plus, certains ont été les témoins privilégiés d’un moment précieux, alors que le président Macron a remis à Antonine Maillet l’insigne de commandeur de la Légion d’honneur, l’une des plus hautes distinctions remises par la France à un citoyen d’un autre pays.

Mme Maillet a beau résider depuis des décennies à Montréal, elle est une fière ambassadrice de l’Acadie. À travers elle, c’est aussi à tout le peuple acadien que le président français a rendu hommage, mercredi dernier.

C’est dans ce contexte qu’il faut analyser l’impact de cette mission.

Quand on y pense, l’Acadie tient à bien peu de choses. Elle aurait normalement dû disparaître autour de 1755. Nous avons été pendant toute notre histoire menacés par l’assimilation et la discrimination.

Nous sommes un peuple sans frontières fixes. Le cœur de notre territoire est situé dans une province à majorité anglophone qui a été créée afin d’offrir un refuge aux loyalistes de la Couronne britannique. Nous vivons dans une province où la lieutenante-gouverneure, le premier ministre et la plupart de ses ministres ne se sont pas donné la peine d’apprendre notre langue et où parler français et faire respecter nos droits tient trop souvent du parcours du combattant.

Ne soyons pas naïfs. Les bons mots d’Emmanuel Macron ne changeront rien à tout ça. Le président n’interpellera pas Blaine Higgs la prochaine fois qu’il prendra des décisions contraires aux intérêts des communautés francophones du Nouveau-Brunswick.

Néanmoins, le fait qu’une délégation a été reçue par le président de la République française, que celui-ci reconnaisse l’Acadie et qu’il légitimise de cette manière les relations de son pays avec le peuple acadien a son importance.

En diplomatie, il n’y a pas que des traités de libre-échange et des conférences environ­nementales. Les symboles comptent aussi.

Pour les Acadiens, il n’y a pas beaucoup de symboles plus grands que celui de délégués de notre petit coin de pays reçus avec honneur par le président de la France.

La Société nationale de l’Acadie a profité de l’occasion pour inviter M. Macron à participer au prochain Congrès mondial acadien, qui aura lieu en Nouvelle-Écosse en 2024. Celui-ci a immédiatement accepté l’invitation, selon la SNA.

Ne soyons cependant pas trop prompts à planter des drapeaux tricolores le long de la Transcanadienne. Beaucoup d’eau a le temps de couler sous les ponts d’ici là.

Emmanuel Macron doit d’abord assurer sa réélection au printemps 2022. Même s’il y parvient, rien ne garantit que le souhait qu’il a exprimé deviendra réalité.

Cela dit, le consulat de Moncton a confirmé à l’Acadie Nouvelle l’engagement présidentiel de M. Macron à participer au CMA de 2024, s’il est bien sûr réélu. C’est de bon augure.

La visite d’un président français au prochain Congrès mondial acadien, à l’image de celle de Jacques Chirac à Memramcook en 1999 (en marge du Sommet de la Francophonie à Moncton), représenterait un autre moment symbolique fort.

L’Acadie n’a pas besoin de la France pour savoir qu’elle existe. D’avoir la France à nos côtés lors de certains moments, comme ce fût le cas la semaine dernière, représente par contre une source de fierté et de reconnaissance bien légitime.