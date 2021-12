Une grève à éviter

Les infirmières ont voté en très forte majorité pour le déclenchement d’une grève, ce qui ne veut toutefois pas dire que celle-ci est inévitable. C’est la responsabilité du gouvernement provincial et du Syndicat des infirmières et infirmiers du N.-B. d’éviter que ce scénario devienne réalité.

Le Nouveau-Brunswick sort à peine d’une grève des fonctionnaires, laquelle a été provoquée par l’intransigeance du gouvernement provincial au début des négociations et qui a pris fin quand celui-ci a capitulé sur la plupart des demandes du Syndicat canadien de la fonction publique. L’arrêt de travail n’a pas été sans conséquence, en particulier dans les écoles (fermées pendant un peu plus de deux semaines) et dans les hôpitaux (affaiblis par l’absence de nombreux travailleurs).

La dernière chose dont nous avons besoin est d’un autre conflit. Les infirmières contribuent à tenir notre système de santé à bout de bras. C’est encore plus vrai depuis le début de la pandémie. Elles méritent une nouvelle convention collective avec des conditions de travail justes et équitables, qui contribuera à mettre fin à la pénurie de personnel.

La bonne nouvelle est que tant le gouvernement Higgs que leur syndicat l’ont compris et sont déterminés à y arriver. La mauvaise est que ni l’un ni l’autre ne semblent comprendre quelles sont exactement les attentes des syndiquées.

La bonne foi semble en effet être au rendez-vous des deux côtés de la table des négociations. Deux fois, les parties patronale et syndicale ont conclu une entente de principe. Chaque fois, les membres du syndicat l’ont ensuite rejetée en assemblée (comme elles en ont d’ailleurs le droit).

Cela place les deux camps dans une position difficile. En effet, le succès d’une négociation repose sur une relation de confiance de même que sur le rapport de force. Or, le gouvernement a devant lui un interlocuteur qui est incapable de lui donner l’heure juste à propos de ce qui est acceptable ou non pour ses membres. Essayer dans ces circonstances de trouver la zone de compromis revient à marcher en équilibre sur un fil de fer… avec les yeux bandés!

Cette situation menace d’affaiblir la crédibilité de l’équipe de négociation syndicale. Cela explique sans doute pourquoi elle a choisi de réclamer de la part de ses membres un vote de grève fort. Ceux-ci ont répondu à l’appel en se prononçant à 92% pour un débrayage.

La présidente syndicale, Paula Doucet, a de son côté haussé le ton, possiblement autant pour convaincre le gouvernement de son sérieux que ses propres membres. «Les infirmières et infirmiers du N.-B. sont fatigués et en ont assez. Ils souhaitent une résolution», a-t-elle déclaré. Fredericton ne demande pas mieux après – insistons là-dessus – s’être entendu à déjà deux reprises avec le syndicat.

Heureusement, il semble à première vue peu probable qu’une grève soit déclenchée à court ou moyen terme. Personne n’a intérêt à ce que la situation se détériore jusque là. Mme Doucet a été claire que le vote a d’abord eu lieu pour lui donner des munitions supplémentaires pendant le processus de négos afin de lui permettre de soutirer plus de gains. Il ne semble pas y avoir de volonté réelle de débrayer.

Il faut dire qu’environ 75% des infirmières sont considérées comme étant essentielles. En tenant compte de tous les postes vacants, il est même possible que personne ne puisse débrayer. Cela n’empêcherait toutefois pas les employés de faire du piquetage à l’extérieur de leurs heures de travail.

Pour sa part, le premier ministre Blaine Higgs a exprimé le souhait de voir tout ça se régler d’ici Noël. Il sait aussi très bien que son administration n’aurait aucune chance de gagner la bataille de l’opinion publique. Ce n’est pas pour rien que le Syndicat des infirmiers et infirmières du Nouveau-Brunswick n’a jamais conduit ses membres jusqu’à la grève depuis sa fondation, en 1978.

Néanmoins, un conflit de travail, peu importe sa forme, finit toujours par laisser des traces. C’est une chose que notre système de santé ne peut se permettre. L’un des plus grands enjeux auquel il fait face consiste à parer à la pénurie de personnel. Une nouvelle convention collective sera un bon premier pas dans cette direction, alors que laisser une dispute s’enliser pendant des mois aura l’effet contraire.

Les attentes des Néo-Brunswickois sont claires: négociez et réglez!