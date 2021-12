Justin Trudeau ne doit pas encore laisser tomber les Acadiens

La journée de lundi a été bonne pour le premier ministre Justin Trudeau, alors qu’il a enfin pu confirmer publiquement la conclusion d’un accord sur le financement des garderies à bas prix au Nouveau-Brunswick. S’il mérite nos félicitations pour avoir convaincu un gouvernement Higgs réfractaire à ce type d’ententes, il en est tout autrement pour un autre enjeu qui vient de rebondir dans l’actualité: l’unilinguisme de notre lieutenante-gouverneure.

Au Nouveau-Brunswick, il est de tradition de nommer en alternance un anglophone, puis un francophone, à titre de représentant de la reine. Cette règle a été généralement respectée depuis que Hédard Robichaud est devenu le premier Acadien à occuper ce poste symbolique, mais prestigieux, en 1971.

La titulaire actuelle est Brenda Murphy, une militante féministe et engagé dans la lutte contre la pauvreté. Elle est la première personne homosexuelle à occuper ce poste au N.-B.

Elle est par ailleurs anglophone et unilingue. Sa nomination par le premier ministre Justin Trudeau, en 2019, a donc été très mal accueillie en Acadie.

Elle est par contre passée sous le radar ailleurs au pays. Il aura fallu que le premier ministre Trudeau récidive en nommant cette année une gouverneure générale du Canada incapable de s’exprimer dans la langue de Molière pour qu’aient lieu des levées de boucliers.

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement fédéral n’a historiquement jamais fait de cas avec l’élément linguistique. L’histoire de notre province est remplie de lieutenants-gouverneurs unilingues.

La nomination de Brenda Murphy a toutefois été accueillie comme étant une trahison de la part du gouvernement Trudeau, et avec raison.

Le Nouveau-Brunswick était alors dirigé depuis peu par un premier ministre unilingue et hostile aux revendications acadiennes, Blaine Higgs. La balance du pouvoir appartenait à un parti politique opposé à plusieurs droits linguistiques des francophones, la People’s Alliance.

Justin Trudeau aurait dû prendre acte des inquiétudes des Acadiens et nommer en tant que lieutenant-gouverneur une personne anglophone (en raison du principe d’alternance) en mesure de s’exprimer dans un français potable. Il ne l’a pas fait.

Il a laissé tomber les francophones du Nouveau-Brunswick au moment où ils avaient le plus besoin d’un signal de solidarité d’Ottawa.

Pourquoi revenir sur ce sujet en éditorial aujourd’hui? Parce qu’un sénateur conservateur, Claude Carignan, vient de déposer un projet de loi pour assurer le bilinguisme anglais-français des prochains gouverneurs généraux du Canada. Il a ensuite présenté un projet de loi similaire pour les futurs lieutenants-gouverneurs néo-brunswickois.

Nous saluons l’initiative du sénateur Carignan. Nous demandons aux autres sénateurs de même qu’aux députés de tous les partis aux Communes d’appuyer ce projet de loi.

Il n’y a aucune bonne raison pour justifier qu’un lieutenant-gouverneur du N.-B. ne puisse pas s’exprimer dans les deux langues officielles.

Ce ne sont pas les anglophones bilingues qui manquent dans notre province. De plus, l’excuse de trouver une personne compétente, peu importe la langue, ne tient pas. Si le titulaire se voit conférer des responsabilités théoriquement importantes, ce n’est pas comme si Ottawa avait pris la peine de nommer des constitutionnalistes et autres experts du genre au cours des années.

Dans la pratique, son rôle consiste à faire ce que le gouvernement lui demande, c’est-à-dire lire le discours du Trône, approuver les projets de loi et dissoudre l’Assemblée législative.

Le lieutenant-gouverneur représente l’image de la province. On attend de lui qu’il prenne la parole lors d’événements protocolaires et qu’il nous représente avec dignité, à défaut de pouvoir justifier une réelle utilité.

Or, le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada. Plus de 30% de sa population a le français comme langue maternelle. Ce n’est pas trop demandé du gouvernement fédéral que de nommer une représentante de la reine qui puisse accomplir ses tâches cérémoniales et constitutionnelles dans un français potable.

Justin Trudeau a échoué en 2019 à cette responsabilité qui est la sienne. Le projet de loi du sénateur Carignan est la meilleure façon d’éviter que cela ne se reproduise.

Le premier ministre nous en doit une. Il a laissé tomber l’Acadie en 2019. Il a l’occasion de se reprendre.