Des changements modestes pour un premier ministre méfiant

Il y a des choses intéressantes dans le rapport des commissaires chargés de réviser la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, dévoilé cette semaine. Ceux-ci ont toutefois agi avec prudence. Leurs recommandations, si elles sont mises en vigueur, auront un effet positif, mais ne transformeront pas de façon fondamentale le rapport du gouvernement provincial avec la minorité francophone et acadienne.

Le contenu du rapport démontre bien que les auteurs savent à qui ils s’adressent, soit à un premier ministre qui, pour être poli, n’est pas le plus sensible aux revendications des francophones. Ils n’ont clairement pas voulu le brusquer avec des recommandations trop fortes qui n’auraient eu aucune chance d’être approuvées par Blaine Higgs.

C’est le jour et la nuit avec le livre blanc présenté par la ministre fédérale Mélanie Joly tout juste avant les élections fédérales et dans lequel Ottawa reconnait que le français est en recul, que sa vitalité inquiète et qu’un appui des gouvernements est essentiel. L’anglais et le français ont beau avoir un statut égal, tant au Canada qu’au Nouveau-Brunswick, l’une des deux langues officielles a une plus grande précarité que l’autre. On vous laisse deviner laquelle.

On ne retrouve pas une telle approche dans le rapport de la commission néo-brunswickoise. Même si toutes les recommandations étaient mises en œuvre dès demain matin, l’égalité réelle entre les deux communautés linguistiques ne serait pas atteinte.

Il est aussi décevant de constater le peu de propositions visant à donner plus de mordant à la loi et plus de dents au commissariat. Le respect de la Loi sur les langues officielles du N.-B. n’a pas fini d’être considéré par les politiciens comme étant facultatif.

Cela ne signifie toutefois pas que la commission a privilégié le statu quo. Elle a aussi fait un bon travail afin de balayer les propositions de personnes et de regroupements hostiles au bilinguisme officiel. Il n’y a rien dans le document qui pourrait être considéré comme un recul pour les Acadiens.

L’idée de mettre en place un ministère des Langues officielles est celle qui a fait le plus réagir. Il ne s’agit pas de réinventer la roue. Le fédéral compte déjà un tel portefeuille, dont la responsabilité revient à la ministre Ginette Petitpas-Taylor. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse compte de son côté sur un Office des affaires acadiennes.

Tout dépend toutefois de l’importance et du budget qui seraient accordés à un tel ministère. Il s’agit d’une bonne idée, mais à condition de créer un véritable ministère avec un sous-ministre, une équipe, un mandat clair et un budget. Si le gouvernement se contente d’ajouter les mots «Langues officielles» dans la description de tâches du ministre de la Francophonie, Glen Savoie, nous ne serons pas plus avancés.

Nous appuyons favorablement l’appui de la commission pour la création d’un comité législatif permanent sur les langues officielles, comme il en existe déjà un au fédéral.

Dans l’état actuel des choses, le gouvernement provincial (autant l’actuel que les précédents) s’intéresse aux enjeux linguistiques seulement lors du dépôt du rapport annuel du commissariat aux langues officielles ou quand il y a une controverse comme celle provoquée la semaine dernière par Blaine Higgs à propos de la langue parlée à la législature.

Dans tous les cas de figure, le premier ministre en poste n’est que trop heureux de passer à un autre appel aussi vite que possible. Bien que par définition politisé et partisan, un comité permanent de députés permettrait de traiter des enjeux à mesure qu’ils se présentent, et ce, dans un cadre officiel et défini.

La suite des événements dépend désormais du premier ministre Higgs. C’est lui qui déterminera le sort qui sera réservé au rapport.

Autre preuve s’il le fallait que les langues officielles sont très loin dans ses priorités, M. Higgs a déclaré ne pas avoir encore pris connaissance du contenu du rapport. Normalement, il aurait dû avoir droit à un breffage avant le dévoilement de celui-ci. Le fait qu’il ne l’ait pas exigé ou qu’il l’ait refusé en dit long.

Au moins, il n’a pas encore rejeté le rapport. Reste à voir ce qu’il en fera. Les gouvernements ont l’obligation juridique de réviser la Loi sur les langues officielles du N.-B. aux 10 ans, mais pas de respecter les recommandations qui découlent de l’exercice. Le danger est grand pour que le gouvernement Higgs fasse exactement cela.